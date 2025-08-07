Sledi totalni VREMENSKI PREOKRET! Na udaru će prvi biti Beograd: OVO nam stiže čak sa drugog kontinenta

Srbiju će od sutra zahvatiti novi toplotni talas. To će biti čak peti toplotni talas ove sezone. Vrela vazdušna masa stići će sa severa Afrike i doneće esktremno visoke temperature vazduha.
Već u petak maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 32°C
Vikend će doneti još toplije vreme, temperatura će biti iznad 35 stepeni, a u nedelju i do 38 stepeni, u Beogradu do 37 stepeni.
Vrelina će se nastaviti i tokom sledeće sedmice, a maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 35 do 40 stepeni.
Najvrelije će biti na istoku i jugoistoku Srbije, naročito u Pomoravlju gde se i očekuju temperature od 40 stepeni.
Sve do vikenda očekuju se ugodne i prijatne noći.
Već od subote u Beogradu se očekuju tropske noći, s obzirom na to da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni, a sledeće sedmice ni ispod 24-25 stepeni.
Tropske noći sledeće sedmice očekuju se i u većim urbanim sredinama Vojvodine, u Podunavlju, Pomoravlju i na severu Šumadije.
Inače, vrelina će biti praćena i vrlo visokim vrednostima UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od desetak minuta bez adekvatne zaštite. Očekuje se i opasnost od toplotnog udara, pa sve aktivnosti treba smanjiti na minimum.
S obzirom na vrelo i veoma suvo vreme, postojaće opasnost i od šumskih požara i požara na otvorenom, zbog čega ne treba paliti vatru.
S obzirom da se narednih deset dana očekuje veoma izražen toplotni talas, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Prema trenutnim prognozama, osveženje se ne očekuje minimim bar do 20. avgusta.
Autor: S.M.