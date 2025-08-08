ANS nakon sastanka u resornom ministarstvu: Ova inicijativa je važan korak ka dijalogu sa medijskom zajednicom

Asocijacija novinara Srbije (ANS) prisustvovala je današnjem sastanku u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija i pozdravlja ovu inicijativu kao važan korak ka dijalogu sa medijskom zajednicom.

Pozdravljamo prisustvo Udruženja novinara Srbije (UNS), kao najstarijeg strukovnog udruženja, kao i Udruženja novinara Vojvodine i novih medija, što doprinosi kvalitetu i širini razgovora.

Verujemo da će se i ostala udruženja priključiti narednom sastanku u septembru.

ANS ostaje posvećena dijalogu i zaštiti novinara i medijskih sloboda.

Autor: S.M.