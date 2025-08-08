Sutra počnite sve što ste odlagali - Veliki je praznik, svaki rad se blagosilja

Pravoslavna crkva i njeni vernici sutra praznuju Svetog velikomučenika Pantelejmona, koji je u narodu poznat kao Sveti Pantelija.

Životna priča Svetog Pantelije je jako zanimljiva, a prema verovanjima, sutra bi bilo pogodno da se krene na put i započne novi posao, jer će svaki rad blagosiljati.

On je bio svetski putnik, a zaštitnik je vozača i onih kojima je drum drugi dom.

Ovaj svetitelj smatra se zaštitnikom medicine i farmacije, a među Srbima je izuzetno poštovan i mnogo porodica ga praznuje kao krsnu slavu.

Veruje se i da na sutrašnji dan treba izgovoriti molitvu za zdravlje jer kako bi pomogao bolesnima.

"Izabrani stradalče Hristov i lekaru blagodatni, ti zabadava daješ iscelenje bolnima, i mi pesmama slavimo tebe, zaštitnika našeg. A ti, pošto imaš slobodu pred Gospodom, oslobodi od svih opasnosti i bolesti nas koji ti s ljubavlju kličemo: Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone. Amin".



Autor: Dalibor Stankov