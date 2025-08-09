Novi smer u Srbiji koji daje posao budućnosti: Pokrenut program koji objedinjuje sport, medicinu i tehnologiju

Analitičari i treneri sportskih performansi, obrazovani po najsavremenijim svetskim standardima, biće prvi kadar ove vrste u našoj zemlji.

Pokrenut program koji objedinjuje sport, medicinu i tehnologijuFoto: vectorfusionart / shutterstockPokrenut program koji objedinjuje sport, medicinu i tehnologijuUniverzitet u Kragujevcu otvorio je poziv za prijavu studenata za drugi upis na osnovne akademske studije „Sport, zdravlje i bioinženjering“, inovativan studijski program koji povezuje tri ključne oblasti budućnosti: sport, medicinu i savremene tehnologije.

Program traje tri godine i donosi 180 ESPB bodova, a po završetku studenti stiču zvanje analitičar i trener u sportu - profil koji postaje sve traženiji u svetu, a sada se stekla prilika i u Srbiji.

Više od klasičnog DIF-a: Interdisciplinarni odgovor na zahteve savremenog sporta

Prof. dr Nenad Filipović, pored toga što je jedan od osnivača ovog studijskog programa, je nekadašnji profesor na Harvard Univerzitetu u SAD, bivši rektor Univerziteta u Kragujevcu, profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu i direktor Fonda za nauku. On za "Blic Biznis" kaže da je ovaj smer nastao je kao odgovor na potrebu tržišta za stručnjacima koji razumeju sportsku analitiku, bioinženjering i sportsku medicinu.

„Klasični fakulteti sporta više ne odgovaraju u potpunosti izazovima modernog sporta. Danas su vrhunski sportisti analizirani do najsitnijih detalja - meri se zamor mišića, brzina trčanja, psihološko stanje, i sve to uz pomoć savremenih uređaja, senzora i softvera. Potrebni su ljudi koji znaju kako da sve to tumače i primene“, objašnjava Filipović.

Šta studenti dobijaju?

Savremeno, interdisciplinarno obrazovanje: Program kombinuje 50% sporta, 30% bioinženjeringa i 20% medicine.

Studenti stiču znanja iz oblasti analize sportskih performansi, dijagnostike i primene tehnologije u sportu, a to su sve veštine koje su danas i te kako tražene.

Primera radi, analitičar i trener u sportu je profil koji već postoji i tražen je u zapadnoj Evropi, Americi i Aziji.

Ko može da se prijavi?

Pravo upisa imaju svi sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, bez obzira na prethodnu struku. Program je takođe otvoren i za aktivne sportiste i trenere, koji žele da steknu formalno i praktično primenljivo znanje.

Prema rečima našeg sagovornika, za lokalne zajednice i sportske klubove u Srbiji ovo znači da više ne moraju da uvoze skupe strane stručnjake za analitiku i sportsku medicinu, školovani kadar će biti dostupan u zemlji.

„Uzmimo primer Real Madrida - oni imaju više od sto stručnjaka koji svakodnevno analiziraju performanse igrača. Ovaj program je put do tih profesija“, ističe Filipović.

Iduće generacije - nova šansa za tržište rada

Iako je prva generacija upisala program prošle godine sa skromnim brojem studenata, očekivanja za ovu godinu su veća. Kako navodi Filipović, potrebno je više komunikacije prema ciljnoj grupi, ne samo srednjoškolcima, već i već aktivnim sportistima, trenerima i stručnjacima bez formalnog obrazovanja iz ove oblasti.

„Ovo jeste zanimanje budućnosti. Veštačka inteligencija, medicina i sport se više ne mogu posmatrati odvojeno. A naši studenti će biti ti koji povezuju te svetove“, zaključuje Filipović.

Autor: S.M.