'VRATIĆEMO SRBIJU POŠTENOM NARODU' Predsednik Vučić: Građani su siti onih koji ih terorišu! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom sve intenzivnijeg terora blokadera u našoj zemlji.

- Na početku su nam govorili o nekakvim zahtevima. Nikad ih zahtevi nisu interesovali. Nikada nisu u potpunosti ispunjeni. Niti su se njima ikada bavili. Rekli su nam da je društvu potreban dijalog i razgovor. Na kraju sve su pretvorili u ultimatume i naređenja koje ispostavljaju svima drugima. Rekli su nam da moraju institucije da se poštuju. Srušili su sve institucije. Institucije više ne postoje. Uvode nam zborove, plenume, ljotićevsko, bolševičkog tipa. Rekli su nam da su protiv nasilja. Jedino što primenjuju jeste nasilje. Takođe su nam kazali da ih politika ne interesuje. Na kraju, jedino brutalna siledžijska politika je ono što ih zanima. I sve ovo kažem u trenucima kada svaki pekar, frizer, ugostitelj muči muku zbog problema koji su izazvani u prethodnih četiri meseca. Zbog toga što ljudi ne znaju kako da skrpe kraj sa krajem po prvi put u poslednjih deset godina. Zbog toga što ljudi sve manje vide gde i kako da ostvare bolju budućnost za sebe i svoju decu - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- U Srbiji vr, bukvalno vri samo što oni to ne vide. Srbija je sita onih koje terorišu već četiri meseca. A mi moramo sve da činimo da nasilje izbegnemo, a da se suprotstavimo onima koji ruše i uništavaju našu zemlju. Zato ćemo u najkraćem mogućem periodu pozvati sve ljude da na miran i dostojanstven način pokažemo da hoćemo slobodnu Srbiju, da hoćemo da radimo, da nećemo da dozvolimo da neradnici pobeđuju radnike. da zgubidani pobeđuju one koji su zauzeti i koji se bore za Srbiju. I budite sigurni, ni hrabrosti niti bilo čega drugog neće manjkati. I makar nas bilo i hiljadu ili dve i ne više od toga, to seme snage i otpora, seme slobode, više niko neće moći da zaustavi u klijanju i u rastu i na kraju pobedeće Srbije. Uskoro očekujte poziv - zaključio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić