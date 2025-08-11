Srpski turisti završili u bolnici nakon obroka na popularnoj plaži u Grčkoj – lekari se borili celu noć!

Za dvoje turista iz Srbije letovanje na prelepoj plaži na Sitoniji pretvorilo se u noćnu moru nakon što su zaraženi salmonelom - i to, kako tvrde, zbog obroka iz kantine na plaži.

O svemu je javnost obavestio Stefan, koji je u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info" podelio šokantne detalje.

- Sestra i njen dečko su se otrovali hranom sa plaže. Povraćaju, imaju visoku temperaturu, bolove u stomaku i vrtoglavice. Lekari su celu noć bili uz njih, napisao je Stefan.

Nakon dramatične noći, hospitalizovani su u bolnici u Agios Nikolaosu, gde im je davana infuzija i lekovi za snižavanje temperature. Stefan je, kako kaže, proveo noć ispred bolnice, ne želeći da ih ostavi same.

"Ne postoji druga mogućnost gde su mogli da se zaraze, to im je bio jedini obrok tog dana", dodaje on i upozorava druge turiste:

- Suvlaki od 5 evra poslužen je u bajatoj kifli sa 42 grama mesa. Ako idete na tu plažu, ponesite hranu od kuće.

Zahvalio se lekarima koji, prema njegovim rečima, "dinar nisu uzeli", ali apeluje na turiste da povedu računa o izboru mesta za ishranu.

Šta je salmonela?

Salmonela je opasna bakterija koja se prenosi kontaminiranom hranom - naročito nedovoljno termički obrađenim mesom, jajima i mlečnim proizvodima.

Simptomi uključuju: mučninu, povraćanje, bolove u stomaku, dijareju, visoku temperaturu i dehidrataciju.

Stručnjaci savetuju:

- Dobro kuvati i peći piletinu

- Izbegavati obroke iz objekata koji hranu drže na suncu

- Prati ruke i pribor za kuvanje

- Na putovanjima birati proverene restorane sa higijenskim standardima.

Autor: Dalibor Stankov