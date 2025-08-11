Srbiju podelio hladni front: Ova 3 grada GORE na skoro 40 stepeni, a evo gde nema ni 30

AKTUELNO

Iako je u celoj Srbiji i danas toplo, beleži se velika temperaturna razlika.

Na severu i zapadu Srbije danas se lakše diše, s obzirom na prodor hladnog fronta, pa je u Subotici samo 29, a širom severne i zapadne Srbije od 30 do 32°C. U Beogradu je 32°C. Podsetimo, jučerašnje tempeature u ovim delovima Srbije biče su do 38-39°C.

Malo ugodnije je danas i u centralnim predelima Srbije, pa je nakon jučerašnjih 40, danas oko 35 stepeni.


Na jugu i istoku Srbije i dalje je vrelo, pa tako Zaječar meri 39, a Leskovac i Negotin 38 stepeni, a danas će biti do 40.

Osim blagog pada temperature, hladni front doneto je i pojačan severozapadni vetar.

Do kraja dana jak severozapadni vetar duvaće u Vojvodini, u Pomoravlju i na planinama.

U celoj zemlji i danas će biti vedro.

U utorak će ugodnije biti u većem delu zemlje, vrelo i dalje na jugu i istoku, ali za koji stepen niža temperatura nego danas.

Maksimalna temperatura biće od 30 na severu i zapadu do 37 na jugu Srbije, u Beogradu do 32°C.

Od srede vedro i ponovo vrelo, tempeatura u većini predela iznad 35 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.

