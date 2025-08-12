Ljubavna afera iz jedne srpske firme otkrivena na Instagramu: Supruga slučajno otvorila video, jer joj se devojka na njemu učinila poznatom, a onda šok

"Imam 45 godina, muža i 2 dece. Radim u jednoj veterinarskoj abmulanti i to je posao koji obožavam. Ceo život sam posvetila deci i mužu, trudila sam se da budem vredna i radna, dobra majka i još bolja supruga," priča očajna Sanja kojoj se život promenio preko noći.

"Muž godinama radi u jednoj IT firmi, plata dobra, mi svi srećni. Mislila sam da sam ubola životni džekpot. Njega sam obožavala, decu još više. Sve je išlo baš onako kako sam planirala. Ali što kažu, đavo uvek čuči tu negde blizu.

Preksinoć sam, kao i svako veče kada bi deca otišla na spavanje, uzela da prelistam malo društvene mreže. Instagram mi je omiljeni, pa svako veče provedem oko sat vremena listajući šta ima novo.

Skoro su mi se oči sklapale i taman sam htela da ostavim telefon i legnem da spavam kad sam "preletela" preko videa jedne devojke. Učinilo mi se poznato njeno lice, pa sam se setila da je to koleginica mog muža. Vratila sam video da pogledam u njene plave oči i ozbiljno lice koje je nešto pričalo u kameru.

Setila sam se da je ona neka blogerka, da to radi paralelno sa poslom u IT sektoru.

"Kaže ne želi više da laže ženu," čujem kako ona očajna priča u kameru. Udubim se i čujem dalje: "Zato sam odlučila da se osvetim. Za sve nas. Istina će izaći na videlo da bar jedan lažljivi muškarac bude razotkriven," kaže ona.

"Svakih sat vremena ću izbacivati po jedan video o tome kako me zaveo i gde smo sve vodili ljubav, dok je njegova žena kod kuće bila nesvesna svih ovih njegovih sr***", pričala je besna devojka.

Đavo mi nije dao mira, osetila sam da tu nešto nije kako treba, kroz ruke su mi prošli trnci, a hladan znoj se spustio niz kičmu. Nekim delićom mozga sam osetila da će mi se život sad i tu promeniti iz korena.

Ustala sam, uspravila se i kliknula na njeno ime da me odvede do ostalih videa. A tamo...

1. VIDEO: Slika mog muža koji sedi za kompjuterom u firmi i smeši se nekom ko ga slika

Oči su mu tople, kao kada gleda mene ili decu. Osmeh otvoren, očigledno upućen njemu dragoj osobi. Dok se na videu smenjuju njegove slike iz poslovne kuhinje, iz konferencijske sale ili sa terase gde je otišao na pauzu za cigaretu, devojka je pričala kako ju je zaveo, kako joj nikad nije krio da je oženjen, ali da je ona osetila naklonost. "Nije se ponašao kao oženjen čovek", je rečenica koja me zagrebala po sred duše.



2. VIDEO: Oni na tim bildingu - zagrljeni i obučeni za spust na Tari

Slike njih dvoje se grle obučeni sa spust na Tari. On je blago stisnuo vilicu kao da od želje za njom gori dok je gleda vatrenim pogledom - ona se za to vreme zadovoljno smeška. Slede slike njega kako pleše pored vatre, kako jedu sendviče i nazdravljaju pivom.

Devojka kaže: "Tačno tu sam znala da ovo neće proći samo na pogledima."

3. VIDEO: Prvi poljubac u Beogradu, posle jednog poslovnog ručka

Slike njega u odelu sa laptopom spremnim za sastanak. Pozira za nju, široko se osmehujući. U očima mu vidim želju. "Prvi poljubac nikad neću zaboraviti, u jednom restoranu, posle sastanka, povukao me do toaleta, prislonio uz zid i strastveno poljubio..."

Osetila sam kako mi se povraća, ruke su mi se tresle, a oči maglile, nisam mogla da prestanem da listam video.

4. VIDEO: Priča kako žena ne obraća pažnju na njega, kako samo gleda decu

"Istina je da mi nikad nije obećeo brak ili da će ostaviti ženu, ali je o njoj pričao kao o nekoj ženi bez strasti koja samo gleda na decu, koja je potpuno u fazonu majke, te kako među njima više nema strasti," priča sad devojka o meni. Osećam se kao da se nalazim u nekoj paralelnoj stvarnosti.

Ko je ta osoba koja priča o meni? Odakle joj pravo da u sve ovo upliće mene?

5. VIDEO: Problemi u raju - on se hladi i traži izlaz

"Sve je počelo kada mu je smetalo što tražim od njega da izađemo.. Da brze sastanke u sobama zamenimo nekim normalnim izlaskom u grad ili negde. Problem je bio u tome što mi je smetalo što sam se pretvorila u ljubavnicu, a on očigledno nije imao nameru da me pretvori u devojku. Imao je ženu, drugu nije tražio," sada već očajan glas pogođene devojke prepričava probleme u raju.

Sa slika me gleda dobro poznati iznervirani pogled mog muža. Samo što ne gleda mene već devojku sa kojom me vara već par meseci.

Bilo mi je dosta svega. Izlazim sa Instagrama, gasim telefon, ali shvatam jednu užasnu istinu: ako sam ja videla ovo, onda će to videti i svi ostali - kumovi, prijatelji, neprijatelji....

Ustajem a oko mene sve se vrti. Tražim ga pogledom po sobi, a on spava na našem bračnom krevetu snom pravednika.

Došlo mi je da ga prodrmam, da urlam na sav glas, ali nisma više imala snage... Moj svet se srušio. Šta da mu kažem: "Kako te nije sramota?" Čovek koji odluči da vara najverniju suprugu i požrtvovanu ženu - očigledno nema srama.

Da mu kažem: "Kako si mogao?" A zašto ne bi, kada mu se ukazala prilika....

Gledala sam kako spava dobrih sat vremena. A onda sam odlučila da se vratim u dnevnu sobu i da dobro razmislim šta ću dalje da radim i kuda da krenem.

U brak sa njim više neću, a šta ću to sam Bog zna...."

Autor: D.B.