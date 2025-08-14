Crveni meteo alarm upaljen u OVIM delovima Srbje: Potreban je dodatni oprez, vreme je OPASNO

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da su danas pod crvenim meteo alarmom, koji podrazumeva ekstremno visoke temperature, Pomoravlje, jugoistočna Srbija i AP Kosovo i Metohija, dok je za ostatak zemlje na snazi žuti meteo alarm.

U upozorenju koje je objavio RHMZ navodi se da će se do subote 16. avgusta na području Srbije zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni.

Manji pad temperature očekuje se u nedelju i početkom sledeće sedmice kada će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti u intervalu od 30 do 32 stepena.

U Beogradu će do subote biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni.

Iz RHMZ-a upozoravaju da će meteorološki uslovi biti izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina, u domenu jake i ekstremne suše, u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama.

Autor: Marija Radić