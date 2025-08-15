AKTUELNO

Društvo

PRONAĐENI LESKOVČANI KOJI SU NESTALI U GRČKOJ! Srećan kraj potrage: Pogrešno skrenuli kada im se izgubio trag, evo gde su bili

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug, Društvene mreže ||

Marti i Nikoli se izgubio trag u Grčkoj juče, dok su vozili automobil marke "opel", plave boje.

Marta Ilić (19) i i Nikola Stefanović (31) iz Bogojevca, kod Leskovca pronađeni su nakon što su nestali na putovanju u Grčkoj.

Apel o njihovom nestanku je podelio prijatelj Milan Atanasković koji je potragu prvo pokrenuo na društvenim mrežama. Milan se ponovo oglasio i podelio srećne vesti da su pronađeni!

Njih dvoje su pronađeni u Seresu. Svemu je kumovalo pogrešno skretanje, te je Milanu laknulo kada mu je zazvonio telefon.

- Pogrešno su skrenuli, udaljeni su 125 kilometara od mesta gde su se zaputili. Noć su proveli u parku, tek su danas pronašli wi fi i javili mi se - rekao je on za "Blic".

Autor: Iva Besarabić

#Grčka

#Nestanak

#Policija

#Srbi

#Turisti

POVEZANE VESTI

Društvo

HITNO! Srbi nestali u Grčkoj: Od juče im se gubi svaki trag

Svet

DRAMATIČAN KRAJ POTRAGE U GRČKOJ: Bujica im odnela automobil, ženu našli mrtvu, za muškarcem se još traga

Društvo

Poslali čudnu poruku, pa nestali: Potraga za Martom i Nikolom u Grčkoj - Objavljeni NOVI DETALJI

Društvo

SREĆAN KRAJ POTRAGE! Pronađen dečak iz Srbije nestao u Grčkoj

Svet

ZAPLENILI I AUTOMOBIL! Evo šta je policija sve pronašla u stanovima srpskih Pink Pantera

Društvo

PRONAĐENA SRPKINJA KOJA JE NESTALA U GRČKOJ: Srećan kraj potrage, poznato gde je bila Biljana