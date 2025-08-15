PRONAĐENI LESKOVČANI KOJI SU NESTALI U GRČKOJ! Srećan kraj potrage: Pogrešno skrenuli kada im se izgubio trag, evo gde su bili

Marti i Nikoli se izgubio trag u Grčkoj juče, dok su vozili automobil marke "opel", plave boje.

Marta Ilić (19) i i Nikola Stefanović (31) iz Bogojevca, kod Leskovca pronađeni su nakon što su nestali na putovanju u Grčkoj.

Apel o njihovom nestanku je podelio prijatelj Milan Atanasković koji je potragu prvo pokrenuo na društvenim mrežama. Milan se ponovo oglasio i podelio srećne vesti da su pronađeni!

Njih dvoje su pronađeni u Seresu. Svemu je kumovalo pogrešno skretanje, te je Milanu laknulo kada mu je zazvonio telefon.

- Pogrešno su skrenuli, udaljeni su 125 kilometara od mesta gde su se zaputili. Noć su proveli u parku, tek su danas pronašli wi fi i javili mi se - rekao je on za "Blic".

Autor: Iva Besarabić