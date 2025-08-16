Roditelji, pazite na ovo: Najčešći znaci da se dete bori sa prilagođavanjem u školi

Prvi septembar donosi uzbuđenje, nove sveske i rančeve, ali za mnoga deca taj trenutak znači i suočavanje sa potpuno novim, odnosno ako su već školarci - sa starim izazovima.

Dok jedni radosno pričaju o učiteljici i drugarima, drugi se povlače, postaju ćutljiviji ili pokazuju otpor prema školi. Roditelji često ne primete odmah da njihovo dete prolazi kroz težak period prilagođavanja, jer se znakovi kriju u sitnim promenama ponašanja. A ako ih ignorišemo – mogu da prerastu u ozbiljniji problem.

1. Iznenadne promene u ponašanju

Ako dete koje je obično vedro i otvoreno odjednom postane povučeno, tužno ili razdražljivo – to je signal da se u školi oseća nesigurno. Promene u raspoloženju koje se redovno javljaju posle nastave često ukazuju na teško prilagođavanje.

2. Bolovi bez jasnog razloga

Deca koja se bore sa stresom zbog škole često se žale na glavobolje, bol u stomaku ili mučninu, iako lekarski nalazi pokazuju da su zdrava. Ovi „psihosomatski“ simptomi znak su da im škola izaziva anksioznost.

3. Odbijanje da pričaju o školi

Kada dete na svako pitanje odgovara kratko ili izbegava temu, to može značiti da mu je teško da se uklopi. Ako primećujete da menja temu, ili da se zatvara čim pomenete školu, obratite pažnju – to je često prvi signal da nešto nije u redu.

Otpor prema obavezama može biti znak da dete nema motivaciju ili da oseća pritisak da ne može da postigne očekivanja. Ako se ljuti, plače ili izbegava da sedne za sto – problem je dublji od „lenjosti“.

5. Poteškoće sa snom

Nemirne noći, teško uspavljivanje ili često buđenje tokom noći mogu da budu posledica briga vezanih za školu. Deca strah često „nose u krevet“, a san postaje prvi koji trpi.

6. Promene u društvenom životu

Ako dete odjednom ne spominje drugare, odbija pozive na rođendane ili ne želi da se druži posle škole – moguće je da se oseća izolovano u razredu. Nedostatak socijalnih veza je jedan od najjačih pokazatelja problema sa prilagođavanjem.

Kako roditelji mogu da pomognu?

Razgovarajte svakodnevno, ali bez pritiska – pustite dete da priča svojim tempom.

Podržite ga i pohvalite svaki mali uspeh, umesto da naglašavate greške.

Održavajte rutinu (san, obroci, vreme za igru) – ona daje sigurnost.

Ako problemi potraju, potražite savet učitelja ili školskog psihologa.

Poruka za roditelje je jasna: ako primetite bilo koji od ovih signala, nemojte ih zanemariti. Pravovremena podrška može da napravi ogromnu razliku – da dete školu doživi kao prostor rasta i prijateljstva, a ne straha i napetosti.

Autor: D.B.