DANES PONEGDE I DO 18 STEPENI! Oglasio se RHMZ: Evo šta nas čeka naredne sedmice

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Danas pretežno sunčano, a na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni pravac.

Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, piše u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Kako se dalje dodaje, do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedelјak i slab mraz na dva metra visine.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedelјka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima.

U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša, piše na kraju prognoze RHMZ.

Autor: Iva Besarabić

