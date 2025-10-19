DANES PONEGDE I DO 18 STEPENI! Oglasio se RHMZ: Evo šta nas čeka naredne sedmice

Danas pretežno sunčano, a na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni pravac.
Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, piše u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).
Kako se dalje dodaje, do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedelјak i slab mraz na dva metra visine.
Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedelјka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima.
U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša, piše na kraju prognoze RHMZ.
Autor: Iva Besarabić