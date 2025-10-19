AKTUELNO

Kraj oktobra donosi drastičan obrt: Posle miholjskog leta i 25 stepeni, stiže hladni front i prava jesen – Čubrilo označio ključni datum!

U Srbiji nas ove sedmice očekuje neobično toplo vreme za kraj oktobra, ali meteorolog amater Marko Čubrilo upozorava da nas već za vikend čeka nagla promena – padavine, zahlađenje i povratak tipične jeseni.

Od miholjskog leta do mraza

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), do utorka ujutru biće hladno, sa mogućim slabim mrazem – u ponedeljak na visini od dva metra, a u utorak prizemni. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, uz umerenu oblačnost i postepeno otopljenje zahvaljujući jugoistočnom vetru, posebno u košavskom području i planinskim predelima.

Temperature skaču, ali ne zadugo

Kako navodi Čubrilo, od nedelje će biti promenljivo oblačno i toplije, uz južni vetar koji će na planinama povremeno biti jak. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 16 do 24 stepena, a ponegde i do 25 stepeni Celzijusa. Noći će biti znatno toplije, sa minimumima od 6 do 14 stepeni.

Međutim, od četvrtka se očekuje porast oblačnosti, a kiša će najpre zahvatiti jugozapad, zatim severne i središnje delove regiona. U subotu uveče stiže hladni front, koji će se sporo premeštati ka jugoistoku, donoseći padavine i zahlađenje.

Prava jesen od 28. oktobra

Čubrilo predviđa da će od 28. oktobra zahlađenje zahvatiti ceo region, a početak novembra donosi tipično jesenje vreme – povremenu kišu i temperature oko proseka. Vetar će se okrenuti na severozapadni, umeren do jak, a dnevni maksimum u nedelju biće od 9 stepeni na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku.

Sve prognoze su, kako Čubrilo napominje, rezultat njegove obrade numeričkih modela, dok se za zvanične informacije preporučuje praćenje državnih prognostičkih zavoda.

Autor: Dalibor Stankov

