DANAŠNJA VREMENSKA PROGNOZA DONOSI ŠOK OBRT: Sa nule skače na 26 stepeni, a evo kog dana ove nedelje će se SVE PREOKRENUTI

Danas se u Srbiji ponegde očekuje slab mraz na dva metara visine, dok u utorak stiže prizemni mraz, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutra će biti hladna, ali tokom nedelje koja je pred nama sledi značajno otopljenje, što je neočekivano za ovo doba godine.

Do utorka ujutru će biti hladno vreme uz slab prizemni, a u ponedelјak i slab mraz na dva metra visine.

"Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedelјka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima", navodi RHMZ.

U ponedeljak, najviše izmerene temperature biće izmerene u Kragujevcu i Nišu sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. Minimalne temperature od -2 biće izmerene na Paliću, Zlatiboru i u Prištini.

U utorak, najtoplije biće u Loznici sa maksimalnih 20 stepeni, dok će minimalna temperatura iznositi 2 stepena iznad nule na Kopaoniku, navodi se na sajtu RHMZ.

U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša.

"Više će se osetiti zahlađenje u jutarnjim časovima, kad će temperature biti u nedelju, ponedeljak, pogotovo u ponedeljak, blizu nula stepeni. U ponedeljak, u dosta gradova Srbije će temperatura biti oko nula stepeni, u Beogradu očekujemo oko 2, 3 stepena, možda u centru grada 4, 5, tako da, polako unosite biljke", istakao je meteorolog Ivan Ristić gostujući na Prva TV.

U Beogradu i celoj Srbiji oko 25 stepeni

Prema njegovim rečima od ponedeljka, utorka, počinje promena vremena.

"U utorak, sredu ide sve topliji vazduh, tako da za nedelju dana, dakle sledeći petak, očekujemo u Beogradu i u celoj Srbiji temperature oko 25, 26 stepeni, već onako letnje temperature. Pravi šok, sa nula stepeni na primer ujutru u ponedeljak, idemo u petak na 26 stepeni", objašnjava.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak

"Očekuje se nastavak relativno povolјnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika, ali osobe sa srčanim obolјenjima mogu osetiti izraženije tegobe tokom dana. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa i promenlјivo raspoloženje", navodi RHMZ.

Autor: D.Bošković