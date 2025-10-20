AKTUELNO

JUTARNJI MRAZ U SRBIJI: Osam gradova ispod nule, najhladniji sa -4, toplije i na Zlatiboru i Kopaoniku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Najzanimljivije od svega jeste što su i Zlatibor i Kopaonik topliji od gradova, a na tradicionalno hladnom Crnom vrhu jutros je bilo čak 4 stepena u plusu!

Najhladnija je jutros bila Sjenica sa minus 4.

Pogledajte temperature izmerene jutros u 7 sati i pronađite svoj grad na spisku.

Vreme danas

U Srbiji jutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus tri stepena do pet stepeni, a najviša od 15 do 18 sepeni.U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano.

Kompletnu prognozu za danas i naredne dane možete pročitati ovde

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva stepana do pet, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Autor: A.A.

