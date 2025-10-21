100 ZA JEDNOG, SEĆANJE NA STRADANJE U ŠUMARICAMA: Da se nikad ne zaboravi i nikad ne oprosti streljanje đaka u Kragujevcu

Kod Spomenika streljanim đacima i profesorima u kragujevačkom parku Šumarice danas će manifestacijom "Veliki školski čas" biti obeležena 84. godišnjica tog zločina nemačkog okupatora tokom Drugog svetskog rata.

Početak manifestacije najavljen je za 11 časova a prethodno će sveštenstvo Eparhije šumadijske SPC služiti moleban kragujevačkim novomučenicima.

Na ovogodišnjem Velikom školskom času biće izvedena poema "Srce zemlje" autora Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića.

U Kragujevcu i okolini tog grada od 19. do 21. oktobra 1941. godine nemački okupator je streljao oko 3.000 građana među kojima su bili i đaci i profesori kragujevačke Gimnazije.

Prošle su 84 godine od streljanja u kragujevačkim Šumaricama oko 3.000 nedužnih građana, među kojima je bilo i oko tri stotine đaka i nastavnika. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. U znak sećanja, u Šumaricama će i ove godine biti održan "Veliki školski čas".

Ubijeno je, koliko se zna, 2.796 srpskih civila, među njima 412 u obližnjim selima, ostali u Kragujevcu. Pored brojnih drugih, Nemci su tada priveli i odveli na streljanje čak i đake viših razreda gimnazije, od petog do osmog razreda.

U Srbiji je od leta 1941. godine bio u toku ustanak, pošto je Kraljevina Jugoslavija napadnuta i okupirana nekoliko meseci ranije, u aprilu.

Neposredni povod za nemački napad bio je prevrat koji se dogodio 27. marta u Beogradu, kada je oborena Vlada Cvetković Maček, potpisnica Protokola o pristupanju Paktu dva dana ranije. Berlin je inače bio krajnje nepoverljiv prema Beogradu od leta 1940. pošto su po kapitulaciji Francuske Nemcima pali u ruke dokazi da su simpatije vlasti u Beogradu bile protivne interesima Nemačke.

Prva pozadina napada na Jugoslaviju nalazila se prethodnoj odluci Berlina da se britanske trupe odstrane iz Grčke, koja je okupirana odmah posle Jugoslavije, pri čemu su Britanci pobegli na Krit, a pošto je usledio desant nemačkih trupa na to ostrvo, u Egipat.

Ustanak u Srbiji pod vođstvom KPJ, koji je započeo 7. jula te 1941. dogodio se pošto je Nemačka napala Sovjetski Savez.

Sto za jednog

Vrh KPJ postupio je time u skladu s nalogom iz Moskve. Kako je ustanak odmicao usledile su nemačke represalije, a potom i naredba da će se nadalje za jednog poginulog Nemca streljati stotinu građana Srbije kao odmazda.

Odluka okupatora da usledi streljanje, odmazda, u Kragujevcu doneta je posle napada ustanika 16. oktobra na putu Kragujevac - Gornji Milanovac, između sela Bara i Ljuljaka, kada je nemačka kolona dočekana u zasedi.

Bila je to zajednička akcija partizana, odnosno tada Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda (kasnije NOVJ), i četnika, pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, u kojoj je poginulo 10 nemačkih vojnika, a 26 je ranjeno.

Prema drakonskoj odredbi Franca Bemea, tada glavnokomandujućeg nemačkog generala u okupiranoj Srbiji, donetoj 10. oktobra, propisano je streljanje 100 Srba za jednog ubijenog, a 50 za svakog ranjenog Nemca.

Naredbu da se sprovede odmazde u Kragujevcu neposredno je izdao major Oto Deš, tada zapovednik 749. puka, sa središtem u Kraljevu. Izračunato je pritom da će se, po naredbi generala Bemea, s ciljem odmazde streljati 2.300 osoba.

Iz Kraljeva nalog je prosleđen majoru Paulu Kenigu u Kragujevac. Oto fon Bišofshauzen, krajskomandant, insistirao je tada da su okolna sela, kako se izrazio, legla bandita, te da bi odmazde, hapšenja i streljanja, trebalo započeti u njima.

Sam Kragujevac Bišofshauzen je opisao kao uglavnom mirnu sredinu. Odmazde su tako započele u obližnjim selima, kao 19. oktobra u Maršiću, Ilićevu, Grošnici, a nastavljene masovnim streljanjem u Kragujevcu 21. oktobra, a delom i prethodnog dana.

Nije u potpunosti razjašnjeno koliko je ljudi tada uhapšeno. Procenjuje se da je privedeno između pet i šest hiljada građana, što je činjeno sasvim neselektivno.

Hapšeni su muškarci starosti između 16 i 60 godina, mada je među privedenima bilo i drugih, a koliko se zna, otpora prilikom privođenja nije bilo. Hapšenja i uzimanje talaca tada nisu bili retki, ali je malo ko pretpostavljalo da će uslediti masovno streljanje.

Privedeni su potom sabijeni u topovske šupe koje je prethodno koristio artiljerijski puk "Tanasko Rajić" jugoslovenske vojske. Bilo je pritom selekcije privedenih, izdvojeni su, odnosno zamenjeni pojedini građani.

Izvršioci streljanja bili su pripadnici Vermahta, dakle regularnih nemačkih trupa. Bili su to Prvi bataljon 724. pešadijskog puka i Trećeg bataljon 749. pešadijskog puka.

Tragedija Kragujevca, kada je taj grad bezobzirnim streljanjem hiljada žitelja zavijen u crno, prenerazila je celu Srbiju, što je dovelo i do preispitivanja na temu smisla ustanika u takvim okolnostima.

Odluka o izgradnji Spomen parka doneta je 1953. godine kada je prvi put i priređena službena komemoracija. Spomen park koji je dugo potom dograđivan obuhvata prostor ukupne površine 352 hektara. Na tlu kompleksa nalazi se 30 masovnih grobnica.

Počev od 1971. godine u Šumaricama se održava manifestacija "Veliki školski čas" kojom se podseća na masakr koji se dogodio oktobra 1941. Srpska pravoslavna crkva kanonizovala je nevine stradalnike, proglasivši ih za novomučenike. Godine 2012. Vlada Srbije donela je odluku da se dan masakra u Kragujevcu nadalje obeležava kao Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu.

"Krvava bajka"

Kragujevačka tragedija je, kako istoričari upozoravaju, bila poznata u Drugom svetskom ratu odamah pošto se desila i nekako je odmah postala simbol stradanja dece i civila u ondašnjim Jugoslaviji i Srbiji u Drugom svetskom ratu.

Spomen park "Kragujevački oktobar", u okviru kog je i muzej "21. oktobar", kao i pesma Desanke Maksimović "Krvava bajka" čuvaju sećanje na streljane građane. U Muzeju "21. oktobar" su, između ostalog, izložene lične stvari stradale dece - kape, đačke knjižice, dokumenta, sve ono što su imali kod sebe kada su streljani.

Prvo okupljanje porodica i rodbine nastradalih u Šumaricama održano je 1944. godine.

Spomen-park "Kragujevački oktobar" osnovan je 1953. godine sa željom da očuva uspomenu na streljanu decu i građane, da neguje kulturu sećanja i širi ideju mira i tolerancije kroz raznovrsne memorijalne i umetničke manifestacije i aktivnosti.

Veliki školski čas kraj spomenika streljanih đaka i profesora održava se od 1971. godine.

Autor: A.A.