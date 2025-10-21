JOŠ JEDAN PACIJENT BIĆE PREBAČEN U NOVI SAD! Najnovije informacije o stanju putnika povređenih u prevrnutom autobusu kod Sremske Mitrovice

AKTUELNO

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici nalazi se još 16 pacijenata koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, kada je autobus sleteo u jarak, od kojih će jedna osoba danas da bude transportovana u Univerzitetski klinički centar Vojvodine, piše Blic.

Kako kažu u bolnici u Sremskoj Mitrovici, stanje svih povređenih putnika koji su kod njih hospitalizovani od petka, 17. oktobra, je stabilno.

- Troje pacijenata se nalazi u Jedinici intenzivne terapije, a jedna osoba će biti transportovana u UKC Vojvodine. U odeljenjima opšte hirurgije i ortopedije se oporavlja ukupno 13 pacijenata. Svi su stabilnog zdravstvenog stanja - kažu u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Autobuska nesreća desila se u petak, 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica-Jarak, a u njemu su bili putnici fabrike iz Rume. Na licu mesta stradale su dve osobe, a kasnije je još jedna podlegla povredama, dok je više od 60 osoba primljeno u opštu bolniocu u Sremskoj Mitrovici.

Sa najtežim povredama odmah su operisani, jedna pacijentkinja je prebačana u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, a još jedan pacijent u UKC Vojvodine.

