POLARNI VRTLOG NAM DONOSI HAOS NAREDNIH MESECI? Evo kakva nas zima čeka, naučnici upozoravaju na NEOBIČAN FENOMEN: Nešto slično se desilo 1981. godine...

Od septembra, kada je počeo da se formira, polarni vrtlog je pokazao neobičan razvoj i mogao bi postati jedan od ključnih nepredvidivih faktora za predstojeću zimsku sezonu. Ove godine počinje neobično slabo, što otvara vrata dinamičnijim vremenskim obrascima, što je dobra vest za sve koji se nadaju hladnijoj i snežnijoj zimi.

Šta je polarni vrtlog?

Polarni vrtlog je naziv koji opisuje široku zimsku cirkulaciju vazduha iznad severne (i južne) hemisfere. Prostire se kroz nekoliko slojeva atmosfere, od troposfere, gde se dešavaju svi vremenski događaji, do stratosfere, dubljeg i suvljeg sloja u kome se nalazi ozonski omotač.

Zato ga delimo na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) deo. Iako mogu da deluju nezavisno, oba dela zajedno oblikuju cirkulaciju vremena preko severne hemisfere i utiču na vremensku prognozu. Važno je napomenuti da polarni vrtlog nije samo jedna zimska oluja ili hladni talas, već cela cirkulacija vazduha preko hemisfere.

Trenutno stanje vrtloga

Polarni vrtlog u stratosferi trenutno još uvek raste, ali je već prilično veliki. Međutim, na njegovoj pacifičkoj strani razvija se anomalija visokog pritiska, što ga udaljava od centra i ograničava njegovo jačanje. Ova anomalija stiska vrtlog, utičući na njegovu strukturu i snagu. Rezultat je nestabilnije vreme na istoku Sjedinjenih Država i delovima Evrope.

Sa slabijom cirkulacijom preko pola, hladniji vazduh se lakše potiskuje na jug. Međutim, pošto je tek početak oktobra, još uvek nema dovoljno jake mase hladnog vazduha da izazove značajno niske temperature. Ako bi se ova situacija dogodila krajem novembra ili decembra, ishod bi bio potpuno drugačiji, sa pravim zimskim uslovima.

Jačina polarnog vrtloga je ključna za prognoziranje: jak polarni vrtlog znači jaku polarnu cirkulaciju koja zadržava hladan vazduh unutar Arktičkog kruga, donoseći blaže uslove većem delu SAD i Evrope. S druge strane, slab i poremećen polarni vrtlog teško zadržava hladan vazduh, koji zatim slobodnije prodire ka srednjim geografskim širinama. Dakle, ljubitelji zime žude za slabim polarnim vrtlogom.

Početak atmosferskih promena

Jačinu stratosferskog polarnog vrtloga merimo brzinom vetra. Prognoze za narednih 30 dana pokazuju da će vrtlog biti znatno slabiji od proseka. Zbog blokade na zapadu, vrtlog se širi ka istočnoj Kanadi i SAD. Ovaj obrazac se ogleda i u nižim slojevima atmosfere, gde se takođe predviđa veoma slaba i poremećena cirkulacija sa anomalijom visokog pritiska nad polarnim regionima.

Takav obrazac bi doneo veoma izražen zimski period usred zime. Već vidimo hladniju anomaliju nad istočnim delom SAD i dalekoistočnim delovima Kanade. Očekuje se da će Evropu takođe pogoditi talas hladnijeg vazduha zbog poremećaja donjeg polarnog vrtloga. Postoje indikacije da će slabiji vrtlog nastaviti dublje u jesen, što znači da će se šanse za hladnije prodore povećati.

Dugoročna vremenska prognoza

Dugoročne prognoze ukazuju da se očekuju stratosferski poremećaji najmanje tokom ovog meseca. Prognoza za početak novembra i dalje pokazuje anomaliju stratosferskog zagrevanja na zapadnoj strani vrtloga, ograničavajući njegovo jačanje. Anomalija visokog pritiska, ponekad nazvana "kanadsko zagrevanje", nastavlja da utiče na oblik vrtloga.

Ovaj obrazac se takođe ogleda na nižim nivoima, gde područje visokog pritiska iznad polarnih regiona remeti cirkulaciju i omogućava sistemima niskog pritiska da dominiraju srednjim geografskim širinama. Prognoza temperature za isti period pokazuje nastavak hladne anomalije iznad centralnog i istočnog dela Sjedinjenih Država, dok će u Kanadi preovladavati iznadprosečne temperature. Očekuje se da će se hladni trend nastaviti i u Evropi u novembru.

Uticaj na zimu 2025/2026

Takav rani i abnormalni razvoj polarnog vrtloga može imati dugoročne posledice. Sličan događaj se dogodio u oktobru sezone 1981/82. Tada, kao i sada, jačina vrtloga bila je na rekordno niskom nivou za ovo doba godine. Ta zima je na kraju donela anomaliju visokog pritiska iznad polarnih regiona, jasan znak poremećenog vrtloga. Ovo je omogućilo hladnijem vazduhu da lakše prodre ka jugu, donoseći hladne anomalije većem delu Kanade, severnom i istočnom delu Sjedinjenih Država i Evropi. Ovo je bio jedan od tipičnih scenarija za jaku zimu. Iako niko ne može garantovati da će se isti obrazac ponoviti, dugoročne prognoze pokazuju ispodprosečnu jačinu vrtloga za prvi deo zime. Praćenje prošlih anomalija podseća nas kako male promene mogu imati dalekosežne posledice.

Autor: A.A.