'DELUJE DA ĆE SNEG SVAKOG ČASA, STIŽE POLARNI VRTLOG' Meteorolog otkrio tačan datum zahlađenja: Beograd bi mogao da bude okovan snegom MESEC DANA

Temperaturni preokreti postali su gotovo naša svakodnevica. Prema najnovijim prognozama, novo zahlađenje stiže već u nedelju, a u nekim delovima zemlje polarni vrtlog usloviće i nove snežne padavine. Evo kakva nas tačno promena vremena očekuje, i kada će se cela Srbija zabeleti. I RHMZ se upravo oglasio najnovijom prognozom do kraja ove nedelje.

Kako smo ranije pisali, modeli meteorologa Ristića prognoziraju pravo jesenje vreme do kraja oktobra, pretežno oblačno, povremeno sa kišom na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnje temperature će biti od 5 do 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 10 do 15 stepeni.

- Sledeće nedelje će doći jače zahlađenje i temperature će biti do 15 stepeni najviše, a na planine se vraća sneg. Od 24. oktobra i sve do kraja meseca ponovo ulazimo u hladniji period sa temperaturama ispod normale. Tako da ćemo od Miholjskog leta imati samo Miholjski dan u četvrtak ove nedelje - kaže meteorolog Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, od petka ponovo stiže promena vremena.

- Dolazi na polarni vrtlog i hladan vazduh sa severnog pola. To će usloviti postepeni pad temperature, ali i pojavu kiše. Već sledeća nedelja biće prava jesenja, sa temperaturama između 10 i 15 stepeni Celzijusovih - kaže meteorolog Ivan Ristić za "Blic".

On je otkrio i kada će ponovo da pada sneg.

- Ponovo se vraća sneg na planinama, i manje su šanse da se otopi, kao što je bio slučaj sa snegom koji je pao početkom oktobra. Sada nam svakako sledeće nedelje stiže nova količina snega - objasnio je Ristić.

30 dana pod snegom u Beogradu

Kako smo ranije pisali, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas oštra i najhladnija zima u poslednjih 20 godina. O tome za "Blic" govorio i meteorolog Ivan Ristić.

Prema njegovoj prognozi, možemo još malo da uživamo u toplim danima, ali uskoro nam se bliži hladan zima.

- Atmosferske oscilacije koje mi koristimo za dugoročne prognoze ukazuju da će baš ova zima biti jako hladna. Prema podacima od poslednjih 20 godina vidimo da će ova zima biti jedna od hladnijih, ako ne i najhladnija. To u praksi znači da će padati sneg, a temperatura će biti dosta dana ispod nule. Na primer, ako bude zima kao osamdesetih godina, što je vrlo verovatno, znači da ćemo u Beogradu imati 30 dana sa snežnim pokrivačem - prognozira Ristić u razgovoru za "Blic".

Kada će se zabeleti cela Srbija

Ako se ostvare modeli prognoze o za zimi, kako kaže Ristić, pred nama je u opasan minus.

- Očito da nas čeka jedna zima koja će ostaviti za sebe, ako ništa drugo, te bele fotografije sa snegom. Oko 24. novembra prvi snežni pokrivač možemo imati u nižim predelima svuda u Srbiji, a najranije to se može desiti već od 15. novembra. Ipak, meteorološke mape deluju kao da će svaki čas biti sneg u nižim predelima - ističe on za "Blic".

Meteorolog je govorio i o tome koliko će temperatura da se spusti ispod nule.

- Čak i ovde u nižim predelima će temperatura biti prilično ispod minus 10 stepeni. U Beogradu, ako bude minus 12, 13, to je već totalno drugačiji osećaj, to je baš hladno. Kad sam ja bio mali, osamdesetih godina, temperatura je bila čak i minus 21. Mi smo danas zaboravili kako izgledaju prave zime. Eto i ja sam zaboravio, a mladi ni ne znaju kako izgleda temperatura koja ide do minus 20 - kaže Ristić za "Blic".

Čubrilo: Sneg u nedelju

Kako je danas ponovo najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, zahlađenje stiže krajem radne nedelje, a već tokom vikenda očekuje se spuštanje hladnog fronta i novo zahlađenje.

- Petak i subota donosi manje zahlađenje uz maksimume od 11 do 18 stepeni Celzijusa, dok se u nedelju očekuje jače zahlađenje sa maksimuma od 7 do 12 stepeni Celzijusa. Ponedeljak bi mogao doneti prolazno smirivanje atmosfere ali bi u utorak već bilo moguće novo pogoršanje posebno nad središnjim i istočni delovima regiona - ističe ovaj meteorolog amater u objavi na Fejsbuku.

Kako je navreo, u nedelju će se hladni front i dalje spuštati i doneće kišu, ali i sneg na preko 900 metara nadmorske visine.

- U Nizijama se očekuje kiša, a preko 900 metara nadmorske visine susnežica i sneg. Uz severni vetar oko 28. oktobra maksimumi od 4 do 10 stepeni Celzijusa - kaže Čubrilo.

Kada će se zabeleti cela Srbija

RHMZ u najnovijoj meteorološkoj najavi najavljuje da će danas biti do 21 stepen, ali da će da duva jaka košava, negde i olujne jačine.

Prognoza RHMZ za danas

Malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 13 do 21 stepena. Duvaće slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlјu dostizati udare olujne jačine.

Prognoza RHMZ za sredu

Sutra ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlјe gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11 °S, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 stepena na zapadu Srbije.

Prognoza RHMZ za četvrtak i petak

U četvrtak još malo toplije uz umerenu oblačnost i umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata u drugom delu dana u pojačanju. Naoblačenje sa kišom i plјuskovima koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti severne i zapadne, tokom noći i u petak ujutru proširiće se i na ostale predele Srbije uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Prognoza RHMZ za vikend

Za vikend i početkom sledeće sedmice svežije uz čestu pojavu kiše i lokalnih plјuskova.

Autor: D.Bošković