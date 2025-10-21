ČEKA NAS OPAKA ZIMA I 30 DANA DEBELOG SNEGA! Temperature padaju daleko ispod NULE, a ovakav kraj godine NISMO NI SANJALI

Iako se narednih dana očekuje toplije vreme, meteorolozi su najavili da je polarni vrtlog već u niskom startu i da će od petka spustiti temperature na jesenje vrednosti i doneće dosta padavina. Uz hladna jutra, oblačnost i sunčane intervale do četvrtka ćemo se na kratko prisetiti leta, a već narednog dana postepeno ćemo ući u pravu jesen, a vrlo brzo i zimu.

Zima koja nas čeka bi mogla da nas podseti na osamdesete godina prošlog veka kada je u Beogradu bilo i do 30 dana snežnog pokrivača.

Meteorolog Ivan Ristić objašnjava da će posledica jugozapadnog strujanja, sutra i samo još u četvrtak, biti toplije vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 25 stepeni.

- Od petka ponovo promena vremena. Dolazi nam polarni vrtlog, a to znači da do nas stiže vazduh sa severnog pola, a uz njega ide i kiša. Temperatura će početi da pada i od sledeće nedelje očekujem prave jesenje temperature, između 10 i 15 stepeni, a na planine se ponovo vraća sneg. Kada je sneg pao početkom oktobra na Kopaoniku otopio se, a sada su mnogo veće šanse da se nova količina zadrži - Ivan Ristić.

Povratak zime iz 80-ih i debeo sneg

Do kraja oktobra zadržaće se hladnije jesenje vreme uz padavine, a početkom novembra će se atmosfera stabilizovati, dolazi blago otopljenje.

- Izvorište hladnog vazduha je u Grenlandskom moru. U ovom periodu godine je još uvek relativno topao, ne može da donese sneg u niže predele, ali je ipak dosta hladan i atmosferske oscilacije pokazuju da će i ova zima biti hladna u odnosu na prethodne. Češće će padati sneg, temperatura će padati ispod 0 stepeni i ako bude zima kao osamdesetih godina prošlog veka, to znači da nam se vraća retro zima i da bi u Beogradu moglo da bude 30 dana sa 20-30 cm snežnog pokrivača u kontinuitetu - poručuje Ristić.

Vreme na planinama i kada nas čeka prvi sneg

Veruje da će ako se ostvare dugoročne prognoze za zimu na planinama biti i do -20 stepeni, dok će u nižim predelima povremeno biti -10 do -12 stepeni. Imaćemo potpuno drugačiji osećaj zime u odnosu na prethodne.

- Naša omladina i ne zna kako izgleda prava zima. Kada su hladnije zime onda imamo i ledenu kišu i duva hladna košava. Prema mojoj dugoročnoj vremenskoj prognozi, prvi sneg bi trebao da padne 24. novembra, ali ne bi me iznenadilo da bude i ranije. Za sada ide jače zahlađenje sledeće nedelje. Još uvek je to vazduh sa kopna, a ne mora, i nije toliko hladan da bi mogao da padne sneg i u niže predele, ali se zato sigurno pahulje vraćaju na planine - kaže Ivan Ristić.

Topliji početak i snežni kraj novembra

Na pitanje kakav nas novembar očekuje, Ristić kaže da će početak meseca obeležiti blago otopljenje, ali jutra će biti biti maglovita i hladna, a od druge dekade bi ponovo krenuo hladan vazduh sa istoka i to bi povećalo šanse za sneg.

- Najviše na vreme na Balkanu utiču konvektivna dešavanja u Pacifiku i Indijskom okeanu. Definitivno mape pokazuju hladniju zimu. Temperatura je klackalici i posle Miholjskog dana u četvrtak, opraštamo se od letnjih epizoda i ulazimo u sve hladniji period koji nas vodi ka pravoj zimi - zaključuje Ristić.

Autor: Iva Besarabić