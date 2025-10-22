POLARNI UDAR STIŽE U SRBIJU! Beograd će biti pod snegom mesec dana - Pred nama je najhladnija zima u 20 godina, a evo kada počinje!

Posle zlatne jeseni i temperature i do 25 stepeni krajem nedelje stiže novo zahlađenje koje će doneti i nove pahulje snega

U Srbiji će u jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije biti magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od dva do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 na zapadu Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- U četvrtak još malo toplije uz umerenu oblačnost i umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata u drugom delu dana u pojačanju. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti severne i zapadne, tokom noći i u petak ujutru proširiće se i na ostale predele Srbije uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac - navodi RHMZ i dodaje da će za vikend i početkom sledeće sedmice biti svežije uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova.

Jesenje vreme do kraja oktobra

Naime, temperaturni preokreti postali su naša svakodnevica. Prema najnovijim prognozama, novo zahlađenje stiže već u nedelju, a u nekim delovima zemlje polarni vrtlog usloviće i nove snežne padavine. Modeli IvanaRistića prognoziraju pravo jesenje vreme do kraja oktobra, pretežno oblačno, povremeno sa kišom na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnje temperature će biti od pet do 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 10 do 15 stepeni.

- Sledeće nedelje će doći jače zahlađenje i temperature će biti do 15 stepeni najviše, a na planine se vraća sneg. Od 24. oktobra i sve do kraja meseca ponovo ulazimo u hladniji period sa temperaturama ispod normale. Tako da ćemo od Miholjskog leta imati samo Miholjski dan u četvrtak ove nedelje - kaže Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, od petka ponovo stiže promena vremena.

- Dolazi nam polarni vrtlog i hladan vazduh sa severnog pola. To će usloviti postepeni pad temperature, ali i pojavu kiše. Već sledeća nedelja biće prava jesenja, sa temperaturama između 10 i 15 stepeni Celzijusovih - kaže meteorolog Ivan Ristić.

On je otkrio i kada će ponovo da pada sneg.

- Ponovo se vraća sneg na planinama, i manje su šanse da se otopi, kao što je bio slučaj sa snegom koji je pao početkom oktobra. Sada nam svakako sledeće nedelje stiže nova količina snega - objasnio je Ristić.

30 dana pod snegom u Beogradu

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas oštra i najhladnija zima u poslednjih 20 godina. O tome govori i Ivan Ristić.

Prema njegovoj prognozi, možemo još malo da uživamo u toplim danima, ali uskoro nam se bliži hladan zima.

- Atmosferske oscilacije koje mi koristimo za dugoročne prognoze ukazuju da će baš ova zima biti jako hladna. Prema podacima od poslednjih 20 godina vidimo da će ova zima biti jedna od hladnijih, ako ne i najhladnija. To u praksi znači da će padati sneg, a temperatura će biti dosta dana ispod nule. Na primer, ako bude zima kao osamdesetih godina, što je vrlo verovatno, znači da ćemo u Beogradu imati 30 dana sa snežnim pokrivačem - prognozira Ristić.

Ako se ostvare modeli prognoze o za zimi, kako kaže Ristić, pred nama je i opasan minus.

- Očito da nas čeka jedna zima koja će ostaviti za sebe, ako ništa drugo, te bele fotografije sa snegom. Oko 24. novembra prvi snežni pokrivač možemo imati u nižim predelima svuda u Srbiji, a najranije to se može desiti već od 15. novembra. Ipak, meteorološke mape deluju kao da će svaki čas biti sneg u nižim predelima - ističe on.

Meteorolog je govorio i o tome koliko će temperatura da se spusti ispod nule.

- Čak i ovde u nižim predelima će temperatura biti prilično ispod minus 10 stepeni. U Beogradu, ako bude minus 12, 13, to je već totalno drugačiji osećaj, to je baš hladno. Kad sam ja bio mali, osamdesetih godina, temperatura je bila čak i minus 21. Mi smo danas zaboravili kako izgledaju prave zime. Eto i ja sam zaboravio, a mladi ni ne znaju kako izgleda temperatura koja ide do minus 20 - kaže Ristić.

Autor: A.A.