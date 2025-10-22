LETNJI ČETVRTAK PRED NAMA! RHMZ najavio najtopliji dan za ovaj period, a onda će se temperature SUNOVRATITI: Prvo olujni udari, a onda KIŠA za vikend

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će tokom noći biti suvo, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju slab do umereni i povremeno jak, južni i jugoistočni vetar.

Prema prognozi RHMZ u četvrtak se očekuje veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare.

Kišovito za vikend

Tokom dana biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura biće od 5 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 Celzijusa na zapadu Srbije.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će u četvrtak uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku proširiće se i na ostale predele, a temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.

U petak, za vikend i početkom sledeće sedmice biće svežije uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova.

Autor: Iva Besarabić