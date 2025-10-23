AKTUELNO

Društvo

PRODUŽAVA SE PORODILJSKO ODSUSTVO?! Evo koje još privilegije predviđa novi Zakon o radu čija je izrada u toku

Foto: Pixabay.com

U toku izrade novog Zakona o radu razmatra se fleksibilno radno vreme za roditelje dece sa razvojnim poteškoćama, kao i duže porodiljsko odsustvo.

U toku je izrada novog Zakona o radu koji će biti "fleksibilniji prema porodičnim potrebama", izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je gostujući na televiziji Prva navela da se razmatra mogućnost da roditelji dece sa razvojnim poteškoćama imaju fleksibilno radno vreme.

Poslodavac, kako je ministarka ukazala, treba da uzme u obzir sve pojedinosti i da omogući nekome da radi kraće, da bude za to manje plaćen, ali da može da balansira karijeru i porodične obaveze.

Dodala je i da bi se te odredbe odnosile i na roditelje koji imaju više dece.

Đurđević Stamenkovski je napomenula i da postoji mogućnost da porodiljsko odsustvo bude duže nego što je sad.

Ona je istakla i da je imala četvoročasovni sastanak sa roditeljima o Zakonu roditelj-negovatelj, napominjući da država nastoji da reši njihove probleme. Ministarka je kazala da su se majke žalile da pojedine lokalne samouprave ne pružaju adekvatnu podršku, iako imaju sredstva u budžetu koja su za to namenjena.

Autor: Jovana Nerić

