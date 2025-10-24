Događaj bez presedana u istoriji srbije, pogledajte zašto je EXPO tako važan: Dolazi nam 120 zemalja i milioni ljudi, a nakon izložbe ostaće grad budućnosti

Za nešto manje od dve godine, Beograd će postati centar sveta. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće događaj bez presedana u istoriji Srbije, prilika da prikažemo na više načina moderna, inovativna i samouverena rešenja iz raznih oblasti, koja idu u korak sa svetom. Više od 120 zemalja i milioni posetilaca dolaze u Srbiju, donoseći sa sobom ideje, inovacije, investicije i energiju globalne zajednice.

Najbolja potvrda da je Srbija spremna da zablista na svetskoj sceni stigla je iz Japana.

Na Svetskoj izložbi “EXPO 2025” Osaka, nacionalni paviljon Srbije “Plutajuća šuma” obišlo je više od milion posetilaca, i to pre zvaničnog zatvaranja izložbe 13. oktobra.

Time se Srbija svrstala među najposećenije i najzapaženije paviljone na celom tamošnjem Ekspu, rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama sveta.

Takođe, srpski paviljon je osvojio nekoliko nagrada, među kojima srebrnu medalju za razvoj teme u kategoriji samostalno izgrađenih paviljona veličine do 1 .500 m2.

Svečana dodela nagrada u raznim kategorijama održana je pretposlednjeg dana Svetske izložbe Ekspo 2025 Osaka Кansai, a u okviru obeležavanja Dana Međunarodnog biroa za izložbe (BIE). Tim povodom, generalni sekretar BIE Dimitri Кerkentzes naglasio je značaj zajedništva i kontinuiteta među izložbama.

„Ovde, na Jumešimi, više od 150 zemalja predstavilo je najbolje od sebe u inspirativnim paviljonima, stvarajući nove veze i jačajući postojeće odnose. U vremenima globalnih izazova, Ekspo 2025 Osaka Кansai pokazao je snagu saradnje i kreativnosti. Posle Osake, radujemo se Specijalizovanom Ekspu 2027 u Beogradu, Hortikulturnom Ekspu 2027 u Jokohami i Svetskom Ekspu 2030 u Rijadu”, naglasio je Кerkentzes.

Koncept “Plutajuće šume” osmišljen je da prikaže Srbiju kao zemlju koja inspiriše, povezuje i balansira između prirode i tehnologije. Harmonija između savremenog i tradicionalnog, racionalnog i emotivnog, pokazala se kao ključ koji je osvojio publiku širom sveta.

„Milion posetilaca nije samo broj, to je potvrda da je Srbija uspela da ostavi trag u jednom od najkonkurentnijih svetskih okruženja. Publika u Japanu prepoznala je našu autentičnost, energiju i ideju da smo zemlja koja stvara, inspiriše i povezuje“, izjavio je direktor kompanije EXPO 2027d. o. o. Beograd, Danilo Jerinić.

Prema njegovim rečima, iskustva i znanja stečena u Osaki već se primenjuju u pripremama za beogradsku izložbu.

„Ekspo u Beogradu neće biti samo izložba, to će biti prostor susreta ideja, tehnologije i humanosti. Beograd će postati tačka na svetskoj mapi gde će se kroz igru, kreativnost i inovacije pokazati kako svet može da sarađuje na nov način. Srbija je spremna da ugosti milione posetilaca, ali i da pokaže ono najvrednije što poseduje – svoj stvaralački duh i veru da zajedno možemo da oblikujemo budućnost“, istakao je Jerinić.

Događaj koji menja sliku Srbije

Ekspo nije samo manifestacija, neki koji su ranije učestvovali ili posetili slične izložbe, kažu da je to - transformacija. Tokom tri meseca, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, Beograd će biti svetska pozornica pod motom „Igraj za čovečanstvo” U tom periodu, Srbija će biti mesto susreta lidera, inovatora, umetnika, investitora i preduzetnika iz svih krajeva sveta. Očekuje se više od četiri miliona posetilaca, što višestruko premašuje sve dosadašnje događaje u regionu.

Ali istinski značaj Ekspa ne meri se samo brojem posetilaca, već onim što ostaje nakon što se svetla ugase.

Nasleđe koje ostaje: grad budućnosti

Beograd i Srbija dobijaju mnogo više od jednog velikog događaja.

Pripreme za Ekspo već sada prikazuju početak moderne infrastrukture, grade se saobraćajnice, mostovi, biće i novih železničkih linija, kao i digitalizovanih gradskih servisa.

Grad koji se priprema da ugosti svet, postaće efikasniji, funkcionalniji i lepši za svoje građane, i upravo sada vide njegovi obrisi.

Projekti poput Akvarijuma i Prirodnjačkog muzeja biće simboli savremenog Beograda, arhitektonski i tehnološki primer održivog razvoja. Pri tom, biće okruženi zelenim površinama i sadržajima koji će se koristiti tokom cele godine, ne samo za sportske događaje.

Nakon 2027. godine, prostor Ekspa pretvoriće se u novi multifunkcionalni gradski kvart, sa kongresnim, kulturnim, sportskim i poslovnim sadržajima, otvoren za građane i turiste tokom cele godine.

Biće to prvi pametni urbani park-kompleks u regionu, kombinacija šetališta, muzeja, paviljona i inovacionih zona, mesto koje nastavlja da živi i nakon završetka izložbe.

Srbija posle Ekspa

Efekti Ekspa osetiće se u svakoj oblasti života.

Procenjuje se da će ulaganja u infrastrukturu, turizam i inovacije doneti hiljade novih radnih mesta i pokrenuti domaću građevinsku, IT i energetsku industriju.

Ekspo će Srbiju pozicionirati kao regionalni centar za međunarodne konferencije, sajmove i kulturne događaje, čime će Beograd postati atraktivniji i za strane turiste i za investitore.

Istovremeno, Ekspo će dati novu dimenziju identitetu Beograda - zelena, digitalna i pametna prestonica.

Organizacijom Ekspa, Srbija stupa u društvo zemalja koje su imale hrabrost i viziju da svetu pokažu vrednosti.

Već smo pisali o tome da je Beograd izabran zahvaljujući jedinstvenom konceptu i snažnoj institucionalnoj podršci, kao i inspirativnoj temi izložbe.

Tokom tri meseca izložbe, svet će imati priliku da vidi Srbiju iz nove perspektive, zemlju znanja, kreativnosti i inovacija, koja povezuje tradiciju i budućnost.

Kao što je naš paviljon u Osaki postao simbol modernog identiteta zemlje, koja je spremna da organizuje događaj svetskog, tako će taj duh biti temelj i beogradskog Ekspa.

Ovo je trenutak kada Srbija postaje svetska pozornica.

Autor: A.A.