VEČERAS NOVA TURA KIŠE, A U NEDELJU POTOP! Stiže i novi talas zahlađenja, evo kada će se vreme SMIRITI i da li nam se vraća SUNCE

Meteorolozi su za večeras najavili novu turu padavina koja će biti samo uvertira u pravi vremenski preokret jer nas očekuje buran vikend, naročito u nedelju, kada se pored obilnih padavina, prognozira i osetno zahlađenje. Marko Čubrilo, meteorolog amater, kaže da će narednih dana biti promenjivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove.

- U četvrtak posle podne i uveče stiže još jedan padavinski sistem preko severnih i zapadnih delova regiona i će se premeštati dalje na istok donoseći kišu ili pljuskove. Vetar posle podne severozapadni, a uveče u slabljenju i okretanju na južni smer. Prvog dana vikenda, u subotu, biće umereno oblačno sa temperaturama oko proseka. Od sredine dana, a posebno posle podne i uveče sa približavanjem novog, hladnog fronta i razvijanjem slabog sekundarnog ciklona nad Jadranom, očekuje se pogoršanje vremena uz kišu i pljuskove i padavine lokalno mogu biti intenzivnije – objavio je Čubrilo.

U subotu će duvati južni vetar, pole podne ponegde i pojačan. Maksimalne temperature će biti od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

Kretanje padavina za petak oko 19 časova

U nedelju i ponedeljak očekuje da bude pretežno oblačno, mestimično uz kišu i pljuskove i još malo hladnije. Vetar u nedelju posle podne u okretanju na severni smer, dok bi se maksimalne temperature kretale od 8 do 15 stepeni Celzijusa.

Nestabilno vreme u subotu

- Najviši planinski vrhovi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije bi u noći ka ponedeljku mogli dobiti malo snega. U ponedeljak posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, dok se još jedno prolazno naoblačenje očekuje u noći ka utorku i u utorak tokom dana – kaže Čubrilo.

Anticiklon donosi otopljenje

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, od sredine sledeće nedelje je izgledno jačanje polja anticiklona koje će nam doneti stabilizaciju i otopljenje.

Zahlađenje u nedelju i ponedeljak

- Modeli polako stabilizuju simulacije oko uragana “Melisa”, koje su dugo bile neobično problematične, i izgledno je dan će ovaj sistem oko 2. novembra kao vantropski stići do zapadnih obala Evrope i usloviti razvijanje prostranog i složenog sistema niskog vazdušnog pritiska koji će duže vreme biti glavni faktor razvoja vremena nad Evropom i trenutno do oko 10. novembra bi ostalo relativno toplo bez uslova za jače zahlađenje – objašnjava Čubrilo.

Gde i kada će pasti najviše kiše

Meteorolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da će od petka do utorka u centralnoj Srbiji pasti i do 60 mm kiše, a na severu i krajnjem jugu oko 30-40 mm kiše.



- Našli smo se na granici toplog i hladnog vazduha i kao posledicu toga narednih dana očekujemo veliku količinu padavina. Posle pauze od kiše i pljuskova u petak u toku dana, nova tura se očekuje u centralnoj Srbiji, na zapadu i severu zemlje. To je prolazno naoblačenje i do utorka ćemo imati promenjivo vreme sa povremenom kišom. U subotu mestimično kiša i pljuskovi, u nedelju u svim predelima padavine, u ponedeljak i utorak osim na severu, opet mestimično kiša - kaže Ristić.



Maksimalna dnevna temperatura u subotu će biti 15-16 stepeni, dok u nedelju i ponedeljak Ristićevi modeli prognoziraju uz novi nalet padavina, pad temperature i susnežicu i sneg na planinama.

- U nedelju i ponedeljak će biti između 10 i 15 stepeni. Na planinama sa susnežicom i snegom. Krajem oktobra i početkom novembra vreme će se stabilizovati uz manji porast temperatura – zaključuje meteorolog.

Autor: D.Bošković