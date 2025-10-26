U OVO VREME STIŽE POTOP: Jedan deo Srbije biće pod najjačim UDAROM padavina - Pogledajte šta će se desiti narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 17 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i do 70 mm.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 8 do 11, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Beogradu se očekuje pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar slab i umeren južni, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko 11, a najviša oko 15 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima za sedam dana, u ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, samo u Vojvodini uglavnom suvo, a slaba prolazna kiša se očekuje samo ponegde u ponedeljak krajem dana i tokom noći ka utorku.

Od srede stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale.

Autor: Iva Besarabić