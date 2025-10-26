RHMZ NASTAVLJA DA NIŽE UPOZORENJA: Sastaviće se nebo i zemlja na Svetu Petku - Na OVA dva dela Srbije sručiće se silna kiša, a onda sledi ZANIMLJIVA POJAVA

Do ponedeljka ujutro na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, a ponegde i do 70 mm kiše.

Vreme danas

Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima. Posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, a ponegde i do 70 mm kiše. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju i u ostalim regionima. Najviša temperatura od 13 do 10 stepeni.

Vreme narednih dana: Do utorka hladnije s kišom

U ponedelјak (27.10.) ujutro i pre podne prestanak kiše uz delimično razvedravanje tokom dana. Uveče novo naoblačenje, prvo na severozapadu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima, povremeno uz kišu, a uz dalјi pad temperature, kiša će na planinama kratkotrajno preći u sneg.

U utorak (28.10.) i dalјe prohladno, ujutro i pre podne uz prestanak padavina. Tokom dana razvedravanje uz umeren i jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama.

Od srede pozno Miholjsko leto, koju meteorolozi nazivaju "zlatna jesen"

Zatim do kraja oktobra (posle 29.10.), ali i početkom novembra malo i umereno oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, ali i sve toplije pa se ponovo očekuju dani sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 koji se mogu okarakterisati kao pozno Miholјsko leto ili "zlatna jesen".

Rizik od pojave jutarnjeg mraza najveći je u sredu (29.10.) na jugu i istoku Srbije.

Kratkotrajna kiša biće veoma retka (izolovana) pojava u petak i subotu (31.10- 01.11.). Početkom novembra u Vojvodini, Podunavlјu i Pomoravlјe pojačanje južnog i jugoistočnog vetra (košave).

Biometeorološka prognoza

Usled očekivane biometeorološke situacije osobe sa srčanim, respiratornim problemima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti pojačane tegobe. Glavobolјa i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.

Autor: Iva Besarabić