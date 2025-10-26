Da li se posti za Svetu Petku? Evo šta žene posebno treba da znaju!

Sutra se obeležava praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, poznatijoj kao Sveta Petka - jednoj od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavlju i šesta po redu slava po broju svečara u Srbiji.

Mnogi vernici se pitaju da li se posti na ovaj dan. Prema crkvenom kalendaru, kada Sveta Petka "padne" u ponedeljak, kao što je slučaj ove godine, post se ne praktikuje. Ipak, u nekim krajevima Srbije postoji običaj da žene poste šest dana uoči praznika, dok na sam dan mrse.

Pored posta, preporučuje se činjenje milostinje, izbegavanje teških kućnih poslova i posvećenost molitvi. Žene ne mese hleb, ne peru veš i ne bave se ručnim radovima, već pripremaju ručak i okupljaju porodicu u miru i tišini.

Neizostavni deo slavskog obreda su kolač, vino, sveća i žito. Kolač i vino simbolizuju telo i krv Hristovu, sveća večnu svetlost, a žito život i vaskrsenje. Slavski obred se obavlja u crkvi ili u domu domaćina, uz molitvu i znak krsta.

Sveta Petka se slavi kao dan duhovne obnove, vere i porodičnog jedinstva, posebno među ženama koje prednjače u očuvanju tradicije.

Autor: Dalibor Stankov