Vremenska prognoza za novembar: Od minusa do 25 stepeni - Srbija pred meteorološkim ringišpilom

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da nas krajem oktobra i tokom novembra očekuju ekstremne temperaturne oscilacije - od jutarnjih mrazeva do gotovo letnjih dana.
Kraj oktobra:
Jutra hladna, ponegde sa mrazom (od -2 do 0°C)
Dnevne temperature u porastu — od 18 do 23°C
Kiša još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije
Sneg na višim planinama
Vetrovito u Vojvodini i istočnoj Srbiji, ali vetar slabi do srede
Početak novembra:
Stiže pozno Miholjsko leto — sunčano i toplo
Temperature do 25°C
Vreme podseća na rani oktobar, iako je kalendarski već jesen
Kraj novembra:
Očekuje se zahlađenje i prvi sneg u nižim predelima
Prve pahulje moguće već oko 24. novembra
Na Kopaoniku sneg se već zadržao od ranijeg zahlađenja
Ristić dodaje da nas ove zime očekuje hladnije vreme nego prethodnih godina, sa više snega i temperaturama ispod nule, nalik zimama iz 80-ih godina.
Autor: Dalibor Stankov