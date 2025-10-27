Vremenska prognoza za novembar: Od minusa do 25 stepeni - Srbija pred meteorološkim ringišpilom

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da nas krajem oktobra i tokom novembra očekuju ekstremne temperaturne oscilacije - od jutarnjih mrazeva do gotovo letnjih dana.

Kraj oktobra:

Jutra hladna, ponegde sa mrazom (od -2 do 0°C)

Dnevne temperature u porastu — od 18 do 23°C

Kiša još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije

Sneg na višim planinama

Vetrovito u Vojvodini i istočnoj Srbiji, ali vetar slabi do srede

Početak novembra:

Stiže pozno Miholjsko leto — sunčano i toplo

Temperature do 25°C

Vreme podseća na rani oktobar, iako je kalendarski već jesen

Kraj novembra:

Očekuje se zahlađenje i prvi sneg u nižim predelima

Prve pahulje moguće već oko 24. novembra

Na Kopaoniku sneg se već zadržao od ranijeg zahlađenja

Ristić dodaje da nas ove zime očekuje hladnije vreme nego prethodnih godina, sa više snega i temperaturama ispod nule, nalik zimama iz 80-ih godina.

Autor: Dalibor Stankov