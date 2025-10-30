'MLADI DŽUDISTA KOJI JE PREBAČEN U BEOGRAD OPERISAN' Ministar Gajić o stanju dece povređene u nesreći kod Novog Sada

Ministar sporta Zoran Gajić izjavio je danas da su petorica dečaka povređenih u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, u kojoj je stradao šesnaestogodišnji džudista, van životne opasnosti, a da je dečak koji je prebačen u Urgentni centar u Beogradu operisan.

- U sredi u pet sati je obavljena operacija, čuo sam se sa ministrom Zlatiborom Lončarom, on je pored dečaka. Dalje informacije će dati stručne osobe, smatram da mi laici ne treba da previše ulazimo u tu temu i da od ovoga pravimo senzaciju - rekao je Gajić.

Govoreći o okolnostima nesreće, Gajić je rekao za TV Prva da su se dečaci iz džudo kluba ''Partizan'' sa trenerom vraćali iz Azerbejdžana, a da su se od Budimpešte vozili kombijem, jer iz Beograda nema direktnog leta za Azerbejdžan.

Naveo je i da je iz Džudo saveza Srbije dobio informaciju da je kombi, kojim je upravljao trener, star samo godinu dana.

- Praktično novo vozilo. Desilo se to što se desilo, pretpostavljam da će MUP posle ekspertize dati informacije o tome šta je uzrok nesreće - rekao je Gajić.

Naveo je da su prema rečima pojedinih roditelja dečaka, koji su na mobilnim aplikacijama pratili kretanje dece, 15 minuta pre nesreće imali pauzu, a da se posle toga vozilo nije pomeralo, što je izazvalo sumnju kod roditelja.

Gajić je rekao da su dečaci u sigurnim rukama i pohvalio zdravstveno-medicinski sistem koji je brzo reagovao i zbrinuo povređene.

- Angažovani su psiholozi koji razgovaraju sa dečacima, ta deca su nažalost videla sve to, ovo je za njih veoma teška situacija, ali siguran sam da će uspeti da to prevaziđu, da će čuvati uspomenu na poginulog druga, da će igraditi velike karijere i postati veliki ljudi - rekao je Gajić.

U saobraćajnoj nesreći koja se juče rano ujutro dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad poginuo je šesnaestogodišnji džudista Partizana, a nesreća se dogodila kada je kombi, koji je prevozio mlade džudiste Partizana, posle naplatne rampe sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal.

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.



Autor: Jovana Nerić