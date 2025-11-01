Može li ćerka da nasledi slavu? Teolog razbija najveće zablude o porodičnoj svetkovini!

Početak sezone slava u Srbiji donosi ne samo miris slavskog kolača i okupljanje porodice, već i brojna pitanja o prenosu ove svetinje s kolena na koleno. Kada sin postaje domaćin? Šta ako ih ima više? I ono što mnoge zanima - može li ćerka da nasledi porodičnu slavu?

Diplomirani teolog i psiholog Darko Nikolić odgovara na sve nedoumice koje muče savremene domaćine i naslednike.

Slava je stub srpske duhovnosti i porodične tradicije. Iako se na slavu ne poziva, podrazumeva se da svaki gost poštuje domaćina i duh praznika. Ali kada dođe trenutak da se slavska dužnost prenese na naslednika, mnogi se pitaju - kako i kada to treba da se uradi?

Kada sin postaje domaćin slave

Na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora SPC iz 1985. godine, krsna slava se smatra praznikom „male crkve“ - porodice. Kada se sin oženi i formira svoje domaćinstvo, dužan je da počne da slavi krsno ime, čak i ako otac i dalje slavi u porodičnom domu.

„Sin treba da zatraži očev blagoslov za osnivanje doma i samostalno slavljenje slave. Ako otac odbije, može se obratiti svešteniku u mestu gde živi“, objašnjava teolog Darko Nikolić.

Ukoliko sin i dalje dolazi na slavlje kod roditelja, nije obavezan da sam organizuje slavlje, sve dok ne postane domaćin u svom domu.

Kada sin živi daleko

Ako sin živi u inostranstvu ili daleko od roditelja, a ne može da prisustvuje slavlju, treba da počne da slavi svetitelja u svom domu. Jednom kada počne, slavljenje se nastavlja svake godine - bez prekida.

Kako se prenosi slavski kolač

Običaj nalaže da otac, prilikom slavljenja, preseče kolač i iz desne ruke preda četvrtinu kolača sinu, uz blagoslov i čestitke. Sin potom nosi deo kolača svojoj kući i naredne godine priprema sopstveni slavski kolač.

„Blagoslov oca je ključan trenutak prenosa domaćinske dužnosti“, ističe Nikolić.

Šta ako sin ne želi da nasledi slavu

Iako je slava najdublja tradicija srpskog naroda, može se dogoditi da sin ne želi da je nastavi. Nikolić podseća:

„Najveći dar koji nam je Bog dao jeste sloboda izbora. Ko želi da nastavi slavljenje slave svojih predaka, treba to da čini u zajedništvu sa porodicom.“

Kada porodica ima više sinova

Nije pravilo da slavu mora naslediti najstariji sin. Svaki sin koji formira svoje domaćinstvo može, uz blagoslov oca, da nastavi slavljenje porodične slave.

Može li ćerka da nasledi slavu?

Tradicionalno, ćerka udajom preuzima muževljevu slavu. Međutim, ako porodica nema muških naslednika, ćerka može da nastavi slavljenje porodične slave - i pre i posle udaje, ako to oseća kao duhovnu potrebu.

„Ako nema muških potomaka, ćerka neće pogrešiti ako odluči da obeleži slavu svojih roditelja. Uz sveću, kolač i žito, u krugu porodice i prijatelja, može da se pomoli zaštitniku doma u kojem je odrasla“, zaključuje Nikolić.

Autor: Dalibor Stankov