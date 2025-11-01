Sveti Luka ili Noć veštica? Rasprava koja svake godine deli Srbiju – evo šta kažu stručnjaci!

Kraj oktobra u Srbiji ne donosi samo jesenje boje i miris pečenih kestena – već i staru dilemu: da li slaviti Svetog Luku ili se prikloniti zabavi Noći veštica?

Ova rasprava iz godine u godinu izaziva buru na društvenim mrežama, a mišljenje o tome dao je i muzejski savetnik Etnografskog muzeja, Saša Srećković.

Noć veštica je praznik koji je komercijalizovan i fokusiran na zabavu, dok je Sveti Luka duboko ukorenjen u pravoslavnoj tradiciji i srpskoj narodnoj kulturi. Svake jeseni, 31. oktobar u Srbiji donosi istu temu: Sveti Luka ili Noć veštica?

Muzejski savetnik Saša Srećković ističe da izbor između ova dva praznika zavisi isključivo od ličnih uverenja i kulturnog osećaja svakog pojedinca.

„Sveti Luka je praznik koji ima bogato versko i duhovno značenje. Vekovima se obeležava u brojnim porodicama kao krsna slava, a u narodu je označavao prelaz između jeseni i zime, uz brojne stočarske i porodične običaje“, kaže Srećković.

Govoreći o Noći veštica, Srećković naglašava da iako je danas komercijalizovana, ona ima religiozne korene.

„Halloween potiče iz keltskih žetvenih svečanosti i zapadne hrišćanske tradicije, jer se obeležava uoči Dana Svih Svetih. Iako je deo zapadnjačke popularne kulture, ne treba ga posmatrati isključivo kao svetovni spektakl“, objašnjava on.

Deca se maskiraju, traže slatkiše, organizuju se kostimirane žurke – što nije sporno ako se posmatra kao oblik zabave. Ali, kako kaže Srećković, važno je da se prepozna razlika:

„Sveti Luka je verski praznik, dok je Halloween običaj koji nije deo naše tradicije.“

Na kraju, savetnik poručuje da obeležavanje bilo kog praznika treba da bude stvar ličnog izbora, bez nametanja.

„Bitno je da poznajemo sopstvene korene i da čuvamo svoje običaje, ali i da razumemo druge kulture – bez potiskivanja sopstvene tradicije.“

Kako se bliži 31. oktobar, jasno je da nas čeka nova runda rasprave – Sveti Luka ili Noć veštica? Društvene mreže već bruje, a čini se da će pitanje ostati isto i narednih godina.

Autor: Dalibor Stankov