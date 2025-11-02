'IMAJU PRAVO NA POLITIČKI STAV, ALI VAN FAKULTETA' Dejan Vuk Stanković pred početak nove akademske godine: Univerzitet koji ne obavlja svoju primarnu funkciju ne može da postoji

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da u novoj akademskoj godini, koja počinje sutra, očekuje da bude striktno odvojen obrazovni proces na univerzitetima od politike i istakao da će država da reaguje na postupke koji su nezakoniti, ali ne represivno već administrativno, racionalno i strpljivo.

- Želeo bih najpre da čestitam svim studentima i studentkinjama, svim nastavnicima i saradnicima svih univerziteta u Srbiji početak nove akademske godine. Nova akademska godina je novi izazov i u naglašenom smislu novi početak za univerzitetski život u Srbiji - rekao je Stanković za Tanjug.

"Nastavnici treba da motivišu studente da vredno i marljivo uče"

On je istakao da je "iza nas jedna teška i iscrpljujuća godina, kada je došlo do politizacije akademskog života" i izrazio očekivanje da će u sledećoj godini biti "striktno odvajanje obrazovnog procesa na univerzitetima od politike", da će nastavnici biti za katedrama i u amfiteatrima i da će oni biti prenosioci znanja.

- Očekujem da će nastavnici biti glavni koji treba da motivišu studente i studentkinje da vredno i marljivo uče, proširuju svoje horizonte u pogledu onoga što su naučili, da ih pravedno ocenjuju, a da će studenti prepoznati u univerzitetu trajnu vrednost i da će u univerzitetu videti izvor svog znanja, šansu za bolje sutra onda kada završe svoje studije, šansu da postanu i bolji ljudi - rekao je Stanković.

Istakao je da su njegova očekivanja da akademska zajednica bude zajednica studenata i profesora ujedinjenih u znanju i vrlini, navodeći da smatra da tako treba da izgleda školska godina.

"Svi studenti imaju svoje ustavno pravo na politički stav, ali van fakulteta"

Ne bi voleo, kako dodaje, da postoje politički motivisani prekidi školske godine, ukazujući da blokade i plenumi nisu doneli ništa dobro fakultetima.

- Naravno, svi zaposleni na univerzitetu i svi studenti imaju svoje ustavno pravo na politički stav, oni taj stav mogu da iskažu, ali u skladu sa zakonom - što znači van prostorija visokoškolskih ustanova, na trgovima, na tribinama, u medijima, kako god hoće, niko im ne brani da se kao građani izjašnjavaju. Ali ono što je nezakonito, na to će država reagovati i neće reagovati represivno, ali će reagovati administrativno, racionalno i strpljivo - naveo je Stanković.

"Mislim da je došlo do pozitivne evolucije - nastava i ispiti nemaju alternativu"

Aktuelna situacija, naveo je ministar prosvete, bolja je nego što je bila tokom prošle školske godine.

- Mislim da je došlo do pozitivne evolucije u pravcu shvatanja da nastava i ispiti na univerzitetu nemaju alternativu, kako za nastavnike i saradnike tako i za studente i studentkinje. Zaista ne može da postoji univerzitet ako ne obavlja svoju primarnu funkciju - rekao je Stanković.

Naveo je da Srbija ne može da bude zemlja bez univerziteta, u eri društva znanja.

- Mi nismo zemlja koja ima obilje prirodnih resursa. Mi imamo određene resurse, ali naš najveći resurs su ljudi. Pošto su najveći resurs ljudi, značajnu i suštinski važnu ulogu za napredak našeg društva ima univerzitet. I zbog toga univerzitet treba da bude glavni promoter znanja i u sledećoj školskoj godini - istakao je Stanković.

Posle pada nadstrešnice 1. novembra prošle godine, grupe studenata blokirale su većinu državnih fakulteta, onemogućavajući nastavu i izneli četiri zahteva koja su se odnosila na odgovornost i povećanje sredstava za visoko obrazovanje.

Vlast je studente pozivala na dijalog, tvrdeći da su njihovi zahtevi ispunjeni, dok su oni to negirali i 5. maja zatražili vanredne parlamentarne izbore.

Zbog blokade je postojala opasnost da svi studenti izgube godinu, ali su fakulteti postepeno nadoknađivali nastavu, najpre onlajn, a ispitni rokovi su pomereni zbog čega je i početak nove školske godine odložen za mesec dana.

Autor: S.M.