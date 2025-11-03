DANAS POČINJE NOVA AKADEMSKA GODINA Evo da li su fakulteti spremni za povratak studenata, oglasio se ministar prosvete: Iza nas je teška i iscrpljujuća godina

Nova akademska godina na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje danas, 3. novembra, nakon završetka ispitnih rokova. Svi fakulteti su spremno dočekali početak nove školske 2025/26. godine.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da u novoj akademskoj godini očekuje da bude striktno odvojen obrazovni proces na univerzitetima od politike i istakao da će država da reaguje na postupke koji su nezakoniti, ali "ne represivno već administrativno, racionalno i strpljivo".

- Želeo bih najpre da čestitam svim studentima i studentkinjama, svim nastavnicima i saradnicima svih univerziteta u Srbiji početak nove akademske godine. Nova akademska godina je novi izazov i u naglašenom smislu novi početak za univerzitetski život u Srbiji - rekao je Stanković za Tanjug.

"Nastavnici treba da motivišu studente da vredno i marljivo uče"

On je istakao da je "iza nas jedna teška i iscrpljujuća godina, kada je došlo do politizacije akademskog života" i izrazio očekivanje da će u sledećoj godini biti "striktno odvajanje obrazovnog procesa na univerzitetima od politike", da će nastavnici biti za katedrama i u amfiteatrima i da će oni biti prenosioci znanja.

- Očekujem da će nastavnici biti glavni koji treba da motivišu studente i studentkinje da vredno i marljivo uče, proširuju svoje horizonte u pogledu onoga što su naučili, da ih pravedno ocenjuju, a da će studenti prepoznati u univerzitetu trajnu vrednost i da će u univerzitetu videti izvor svog znanja, šansu za bolje sutra onda kada završe svoje studije, šansu da postanu i bolji ljudi - rekao je Stanković.

Istakao je da su njegova očekivanja da akademska zajednica bude zajednica studenata i profesora ujedinjenih u znanju i vrlini, navodeći da smatra da tako treba da izgleda školska godina.

Filipović: "Svi fakulteti spremni za početak nove školske godine"

Dejan Filipović, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu je istakao da su fakulteti spremni za novu nastavnu godinu.

- Apsolutno su svi fakulteti spremni za novu školsku godinu, studenti su u velikom broju izašli na ispite i položili ih uspešno. Tako da danas počinje redovan početak školske godine na fakultetima kažeFilipović, i dodaje:

- Prošle nedelje se na fakultetima završio 6. ispitni rok, odnosno dodatni ispitni rok na fakultetima koji su ga dali. Upis na starije godine počinje najkasnije ove nedelje, a na nekim fakultetima je već počeo.

Povratak uobičajenim aktivnostima

- 31. oktobra završio se drugi septembarski rok, čime smo zaključno sa ovim ispitnim rokom održali svih 6 ispitnih rokova u ovoj školskoj godini. Studenti su pokazali izuzetno znanje na ispitima, te smo zadovoljni kako smo uspeli da završimo ovu godinu - rekao je za "Blic" Filip Bojić, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

On je potvrdio da nova školska godina na Pravnom fakultetu počinje prema već najavljenom rasporedu.

- Nova školska godina na Pravnom fakultetu počinje 3. novembra, ali zbog specifičnosti situacije nećemo imati svečanost povodom početka nove akademske godine. 25. oktobra organizovan je susret sa brucošima gde smo dočekali više grupa brucoša, i obavestili ih o početnu školske godine, dali im osnovne informacije o studiranju na Pravnom fakultetu. Bile su organizovane i ture po fakultetu, tokom kojih smo im pokazali gde se nalaze prostorije u kojima će imati najviše nastavnih aktivnosti tokom prve godine studija - rekao je on.

Organizovan dodatni ispitni rok

Osvrnuo se i na to kada će studenti i brucoši na ovom fakultetu početi da vežbama, ali je govorio i o dodatnim ispitnim rokovima.

- Za brucoše će 12. novembra početi vežbe, a za studente starijih godina vežbe počinju 17. novembra. Važno je napomenuti da smo na sednici Naučno nastavnog veća Pravnog fakulteta održanoj u ponedeljak 27. oktobra na inicijativu studenata doneli odluku da se u narednoj školskoj godini organizuje dodatni ispitni rok jun 2. Takođe će i u novembarskom ispitnom roku koji će biti organizovan u prvoj polovini decembra moći da prijave ispite svi studenti, a ne samo oni koji su odslušali sve 4 godine studija na Pravnom fakultetu - rekao je za "Blic" Filip Bojić, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Petrov: Imaćemo školsku godinu bez ikakvih problema

Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta ranije je o početku nove školske godine rekao je da veruje da će početi bez problema.

- Situacija se potpuno normalizuje, imamo najavu da će sve biti u redu i da će studenti moći bez ikakvih ometanja da dolaze na nastavu - rekao je profesor sa Pravnog fakulteta Vladan Petrov.

"Nadamo se normalizaciji nastave"

Prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Mladen Stamenković, onlajn nastava ne može zameniti tradicionalnu. Ipak, ističe da, poučeni iskustvom tokom epidemije korona virusa, u kriznim situacijama može poslužiti kao alternativa.

- Da li je ovo idealni vid nastave? Apsolutno nije. Naravno da bismo voleli da se nastava odvija na fakultetu, ali s obzirom na celu situaciju primarni cilj je bio da se ova školska godina mora završiti i to je nastavno-naučno veće Ekonomskog fakulteta nekoliko puta istaklo - rekao je ranije Stamenković.



