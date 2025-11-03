Mlada je na venčanju zadržala PREZIME, a onda je počela TUČA

Kao da nije dovoljno čudnih običaja sa srpskih svadbi gde, na primer, kum sa svadbe ide do svog automobila na stolicama jer mu nije dozvoljeno da nogama dotakne tlo, na mrežama se nedavno povela zanimljiva i može se reći humoristična rasprava o bizarnim situacijama na svadbama u kojoj su glavni akteri članovi uže porodice mladenaca.

“U poslednje vreme čula sam par neverovatnih priča o svadbama koje su skoro propale zbog ponašanja roditelja mladenaca - majke, očevi, tašte, svekrve… Da li ste bili svedoci nečeg sličnog ili imate svoju priču o tome kako su roditelji mladenaca pokušali da sabotiraju venčanje, izazovu dramu ili skrenu pažnju na sebe?”, pitala je na platformi Redit jedna korisnica i dobila niz interesantnih odgovora.

"Zadržala je svoje prezime, i tad je nastao haos"

“Da li se računa svadba u Leskovcu kad je mlada rešila da zadrži svoje prezime, a neko sa mladoženjine strane (da li njegov otac?!) viknuo “ku*vo”, i nastala opšta tuča”, podelio je svoje utiske jedan forumaš.

Priča o mladoženjinom ocu koji je pojeo sam poslednje ostatke svadbene torte sve je nasmejala:

“Ostavili smo radnicima u lokalu torte, pojelo se dosta, uzeli smo tri parčeta s namerom da ih zamrznemo... Elem, dam ja ocu u krilo kutiju. Stignemo do gajbe gde smo bili sa gostima, stajemo, gledam gde je torta - lik pojeo usput iz krila sve šakom”, čudom se čudio nekadašnji mladoženja sećajući se tog događaja.

Sledeća situacija je nalik onoj “Televisa presenta”:

“Snajin otac dao burazeru praznu pušku pa počeo da ga zeza da ne zna ni iz puške da opali, kako će unuke da mu pravi. Naš ujak hteo da ga bije flašom. Snajin buraz nam dao patrone. Burazer umesto u jabuku gađa motku na koju je okačena. Prebije motku sačmom iz nekog pokušaja, motka padne na kola budućeg tasta, koji se još svađa sa našim ujakom. Umeša se tašta, dere se na muža – šta se majmunišeš kao da je princeza neka, a ne da je jedva ovog našla”, u dahu je ispisao očevidac događaja, da bi jedan od komentara bio: “Fina neka porodica”.

Ko će platiti venčanicu

U epizodi kad te izda najrođeniji, to izgleda ovako:

“Drugarica se udavala. Unapred su se dogovorili ko šta plaća. NJena keva zapela da joj plati venčanicu. Ajde, kao poklon od majke. Dva dana pred svadbu, keva joj kaže da joj ne pada na pamet da joj plati venčanicu. Pa opšti haos dok nisu našli pare za to. Zamalo da se uda u običnoj haljini”.

A ovo kao scena iz srpskog filma:

“Pričala mi baba da su ona i deda išli na neku svadbu u iznajmljenom autobusu u kojem su bili i drugi svatovi. Ispred njih je sedela neka kuma-tetka sa tortom u krilu i sve vreme torokala nešto. Toliko je išla dedi na živce da je iskoristio priliku kada je vozač malo jače zakočio da nabije kuma-tetki glavu u tortu, pod izgovorom da je zbog naglog kočenja naleteo na nju. Kaže mi baba da mu kuma-tetka to nikada nije oprostila”.

"Pesme na svadbi znala dva živa pevača na prostoru SFRJ”

Izbor pesama je uvek jedan od najvećih problema na slavljima, pa tako i u sećanju ovog forumaša sa nekoliko svadbi:



“Najgore što možete da uradite na svojoj svadbi jeste da pustite roditelje da naručuju pesme. Bio sam na više od tri svadbe gde su roditelji naručivali pesme... Ajde što pesme ne prate momenat svadbe, nego što pesmu znaju mladoženjin otac, stric i dva živa pevača na prostoru SFRJ”.

Za rubriku "Verovali ili ne"

Godina 2017. Sedim, ušlo se u programsku šemu, atmosferica. Na moje oči mladoženja nasred podijuma se žvalavi sa mladinom rođenom sestrom! Mlada baš nije sportski podnela, sreća pa je mali broj gostiju ispratio situaciju”.

"Brak nam je i sad baš onakav kako je i počeo"

I jedno tužno sećanje:

“Odlučili smo da se venčamo u opštini samo u prisustvu svedoka, i o tome smo obavestili porodice. Ali to nije sprečilo njegovu majku i njenu sestru da se nacrtaju ispred opštine. Osećala sam se kao krpa, jer moja majka nije bila tu, otac smrtno bolestan, tetka mrtva... Takav nam je i brak, baš kako je počeo”.

Autor: S.M.