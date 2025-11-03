Posle kiše stiže sunce: RHMZ najavio nagli preokret vremena!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se sa najnovijom prognozom i doneo dobre vesti za građane Srbije.

Do kraja dana u Vojvodini se očekuje suvo vreme uz postepeno razvedravanje.

U ostatku zemlje biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Tokom večeri i noći predviđa se postepeni prestanak padavina i razvedravanje, najpre u zapadnim, a zatim i u centralnim delovima Srbije.

Od srede do petka vreme će biti stabilno, sunčano i vedro, što će doneti predah posle nekoliko dana oblačnog i kišovitog vremena.

Međutim, meteorolozi upozoravaju da će za vikend uslediti novo pogoršanje vremena, pa građani treba da budu spremni na povratak oblaka i padavina.

Ova promena vremena deo je tipičnog jesenjeg perioda, kada se smenjuju sunčani intervali i kišni dani, a nagle oscilacije u temperaturi i vremenskim prilikama nisu retkost.

