POČELO USPOSTAVLJANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA Srbijavoz: Molimo putnike da se informišu putem Kol centra

Kompanija "Srbijavoz" a.d. saopštila je da je sinoć od 19 časova počela da postepeno uspostavlja redovan saobraćaj vozova za prevoz putnika.

"Zbog tehničko - tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, te molimo putnike da se putem telefona Kol centra Srbijavoza 011/ 360 28 99 ili putem sajta https://srbijavoz.rs/informacije/ informišu za svoje vozove", navodi se u saopštenju.

Međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun - Bar - Zemun, dana 3. i 4. novembra saobraćaju na celom prevoznom putu.

Iz kompanije dodaju da se danas, 4. novembra, očekuje normalizacija saobraćaja vozova za prevoz putnika.

Iz Srbijavoza su u petak saopštili da je zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

"Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova", naveli su u petak iz Srbijavoza.



Autor: Jovana Nerić