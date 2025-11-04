AKTUELNO

Društvo

POČELO USPOSTAVLJANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA Srbijavoz: Molimo putnike da se informišu putem Kol centra

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Kompanija "Srbijavoz" a.d. saopštila je da je sinoć od 19 časova počela da postepeno uspostavlja redovan saobraćaj vozova za prevoz putnika.

"Zbog tehničko - tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, te molimo putnike da se putem telefona Kol centra Srbijavoza 011/ 360 28 99 ili putem sajta https://srbijavoz.rs/informacije/ informišu za svoje vozove", navodi se u saopštenju.

Međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun - Bar - Zemun, dana 3. i 4. novembra saobraćaju na celom prevoznom putu.

Iz kompanije dodaju da se danas, 4. novembra, očekuje normalizacija saobraćaja vozova za prevoz putnika.

Iz Srbijavoza su u petak saopštili da je zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

"Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova", naveli su u petak iz Srbijavoza.

Autor: Jovana Nerić

#Srbija voz

#prevoz putnika

#železnički saobraćaj

POVEZANE VESTI

Društvo

Srbijavoz: Postepeno uspostavljanje saobraćaja vozova, normalizacija od sutra

Društvo

VOZOVI POČELI DA SAOBRAĆAJU Oglasio se 'Srbijavoz': Ovako možete da povratite novac koji ste dali za kartu

Društvo

OGLASIO SE SRBIJAVOZ! Zbog dojave o bombama obustavljen saobraćaj svih putničkih vozova!

Beograd

NOVE CENE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA OD SEPTEMBRA: Uvodi se i novi sistem naplate, a jednu stvar morate da znate!

Društvo

SRBIJAVOZ: Danas od 15 potpuna normalizacija železničkog prevoza, putnici koji nisu iskoristili kupljene karte, imaju pravo na refundaciju

Društvo

OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ SVIH VOZOVA! Oglasio se 'Srbijavoz': Dobili anonimnu dojavu o bombi