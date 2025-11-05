AKTUELNO

ALARMANTNO U OVOM GRADU SRBIJE! Naglo povećan broj hitnih intervencija lekara: Ljudi se žalili na ovih PET tegoba

Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu imale su pune ruke posla u prethodna 24 sata. Na teren su izlazile čak 46 puta, od čega 29 puta tokom dana i 17 puta tokom noći.

- U ambulanti je obavljeno ukupno 67 pregleda odraslih osoba – 21 u dnevnoj, a 46 u noćnoj smeni. Intervencija na javnom mestu bilo je 19, što ukazuje na povećan broj slučajeva koji su zahtevali hitnu reakciju van zdravstvenih ustanova - kazali su za RINU u Zavodu za urgentnu medicinu u Kragujevcu.

Tokom dana građani su se najčešće javljali zbog povreda, vrtoglavice i povišenog krvnog pritiska, dok su u noćnim satima dominirali pacijenti sa respiratornim tegobama, pre svega astmatičari, kao i osobe sa povredama.

Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac upućeno je ukupno 183 poziva, što pokazuje da se i dalje beleži visok nivo aktivnosti službi hitne pomoći u gradu.

