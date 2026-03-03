AKTUELNO

LJUDI TOKOM NOĆI MASOVNO ZVALI ZBOG STOMAČNOG VIRUSA Pune ruke posla za lekare u ovom gradu u Srbiji: Hitna pomoć primila skoro 200 poziva!

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su ukupno 39 terenskih intervencija, od čega 27 tokom dana i 12 u noćnim satima.

U protekla 24 sata Zavodu za urgentnu medicinu upućeno je ukupno 176 poziva.

- Tokom dnevne smene najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, bolom u grudima, kao i osobe sa astmatičnim tegobama. U noćnim satima dominirali su stomačni problemi i astma - saopšteno je iz Hitne pomoći u Kragujevcu.

U ambulanti su pregledane 33 odrasle osobe (14 tokom dana i 19 tokom noći), dok je na pedijatriji obavljeno 19 pregleda. Zabeleženo je i 10 intervencija na javnim mestima.

