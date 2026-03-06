Pacijenti u alkoholisanom stanju dominirali u prethodnoj noći: Oko 170 poziva za dan upućeno Hitnoj u Kragujevcu

Tokom prethdodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su ukupno 48 terenskih intervencija – 29 tokom dana i 19 tokom noći.

Dispečerskom centru Zavoda za urgentnu medicinu upućeno je ukupno 179 poziva građana u prethodna 24 sata.

- Tokom dana lekarima su se najčešće javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, neurološkim tegobama, povredama, astmatičari, kao i osobe u alkoholisanom stanju. U noćnim satima dominirali su pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, povredama, kao i osobe u alkoholisanom stanju, saopšteno je iz ZUM.

U ambulanti Zavoda obavljena su 23 pregleda odraslih pacijenata, od čega 12 tokom dnevne smene i 11 tokom noći. Zabeleženo je i 10 intervencija na javnom mestu.

Autor: Marija Radić