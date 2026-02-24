AKTUELNO

PUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U OVOM GRADU U SRBIJI Građani zvali i danju i noću! Masovno se žale na OVE SIMPTOME

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su ukupno 41 teren, 29 tokom dana i 12 tokom noći.

Hitnoj pomoći upućeno je 180 poziva u prethodna 24 sata.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari - saopšteno je iz Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.

U ambulanti je obavljeno 38 pregleda odraslih osoba, tokom dana 17, tokom noći 21 pregled i 18 pregleda na pedijatriji.

Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno devet.

Autor: D.Bošković

