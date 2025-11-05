U SUBOTU JE MITROVDAN: Jedna od najvećih slava kod Srba - Ovu biljku treba uneti u kuću prema verovanju

Prema narodnom predanju i žitijima svetaca, Dimitrijev grob je odisao bosiljkom i smirnom, pa je zato taj svetac nazvan Mirotočivi.

Stoga postoji jedno verovanje da se na ovaj dan u kuću mora uneti svež bosiljak koji simbolizuje mir i blagostanje.

Narod veruje da se po Mitrovdanu može predskazati i kakva će zima biti. Ako na dan 8. novembra, kad se slavi Sveti Dimitrije, bude mraza, kažu da će biti duga i hladna zima sa mnogo snega. Svi priželjkuju da Mitrovdan bude sunčan, jer je tada prognoza drugačija...

Kažu da sunce na ovaj veliki praznik najavljuje blagu zimu. Nasuprot tome, ako na Mitrovdan padne sneg, veruje se da će se zadržati sve do aprila. Mnogo je narodnih običaja koji se vezuju za ovu slavu.

U Srbiji postoji i verovanje da na ovaj dan ne treba grditi malu decu, koliko god da su pogrešila ili bila bezobrazna, jer će navodno onda cele godine biti nestašna. Od Mitrovdana se, veruje narod, svakog dana može očekivati snažna zima.

Zato je se i pevala pesma "Đurđev danak hajdučki sastanak, Mitrovdanak, hajdučki rastanak", a glavno verovanje je da svi veliki poslovi treba da se završe pre ovog praznika.

Važan segment na koji treba obratiti pažnju je svećenje vodice. Domaćica pripremi jednu posudu sa vodom, buket bosiljka, malu sveću, kadionicu sa briketom i tamjanom, i spisak ukućana. Sve ovo se postavlja na sto u sobi u kojoj se nalazi ikona. Onda dolazi parohijski sveštenik koji obavlja svećenje vodice. Dobro bi bilo da svi ukućani budu prisutni kad se sveti vodica, i to je razlog zbog kojeg se sveštenik ranije najavljuje. Kad se vodica osveti, svi ukućani treba da popiju po malo, a ostatak se koristi za pravljenje slavskog kolača.

Dan uoči slave, domaćica kuće mesi kolač od čistog pšeničnog brašna, u koji se dodaje malo bogojavljenske i osvećene vodice pred slavu. Kolač se ukrašava raznim ukrasima od prostog testa (brašno i voda). Na centralnom delu treba da se nađe ukras sa simbolom ISHS (Isus Hristos pobeđuje).

Autor: D.Bošković