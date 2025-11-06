Đaci u Srbiji sledeće nedelje idu na raspust: Prvi mini-odmor za državni praznik, a evo kada počinje sledeći

Osnovce i srednjoškolce u Srbiji sledeće nedelje, 10. i 11. novembra, povodm Dana primirja u Prvom svetskom ratu očekuje prvi mini odmor u ovoj školskoj godini u trajanju od četiri dana računajući vikend.

U odnosu na prethodne godine, školarci će imati Sretenjski raspust u trajanju od pet dana.

Prvo polugodište će trajati do 30. decembra za decu u centralnoj Srbiji. Sledi predah od tri nedelje, pa će školarci u klupe vratiti u ponedeljak 19. januara.Za đake u Vojvodini, školski kalendar je nešto drugačiji. Poslednji dan u školi u prvom polugodištu je 23. decembar. Zvono će početak drugog polugodišta oglasiti 12. januara, nedelju dana ranije od njihovih vršnjaka u ostalim krajevima Srbije.

Za učenike osnovnih škola, od prvog do sedmog razreda, školska godina se završava 12. juna, a za srednjoškolce 19. juna.

Osmaci će, zbog priprema za polaganje završnog ispita, ranije izaći iz učionica. Za njih se drugo polugodište završava 29. maja, kao i za maturante srednjih stručnih škola. Učenici završnog razreda gimnazija, raspustiće se nedelju dana ranije - 22. maja.

Novi, Sretenjski raspust planiran je od ponedeljka 16. februara do petka 20. februara. Prolećni "mini oldmor" za učenike u centralnoj Srbiji traje od petka 10. aprila do utorka 14. aprila, za đake u Vojvodini od 3. do 6. aprila.

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak i subotu 27. i 28. marta. Mala matura zakazana je od 15. do 17. juna.

Autor: S.M.