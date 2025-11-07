VEJE KAO USRED ZIME! Srbija se ponovo zabelela i ušla u minus: Evo u kom delu Srbije je napadalo, a tek će da 'sipa' (VIDEO)

Na Kopaoniku je u 10 sati izmerena temperatura od jednog stepena



Na Kopaoniku je od jutros ponovo počeo da pada sneg, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ovo planinsko mesto bilo je najhladnije u Srbiji, sa jutarnjom temperaturom od minus tri stepena.

U 10 sati izmerena je temperatura od jednog stepena, dok sneg, kako se vidi na snimcima objavljenim na Instagram stranici „Info Kop“, pada već satima sve jačim intenzitetom.

Prema procenama meteorologa, do kraja dana očekuje se formiranje snežnog pokrivača, čime će Kopaonik i zvanično ući u prave zimske uslove.

Vreme danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, stoji u najavi RHMZ od 11.10 časova.



Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 14 °C.

Autor: D.Bošković