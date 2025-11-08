AKTUELNO

Društvo

Sneg stiže ranije nego što mislite: Meteorolog Ristić otkrio kada će se Srbija zablistati u belom!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen, Tanjug ||

Zima ne čeka kalendar!

Prema najnovijim prognozama meteorologa Ivana Ristića, Srbija bi već oko 19. i 20. novembra mogla da dočeka prve snežne pahulje, i to širom zemlje, uključujući i Beograd.

Kako navodi Ristić, modeli IRIE AIFS pokazuju da se polarni vrtlog u stratosferi premešta sa Severne Amerike ka Evropi, što bi moglo da omogući prodor hladnog arktičkog vazduha ka Balkanu. To znači da bi sredinom meseca moglo da dođe do ozbiljnog zahlađenja i prvog snega.

Do tada, vreme ostaje promenljivo. Danas je pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uz slab do umeren vetar, povremeno jak u donjem Podunavlju i planinskim predelima. Temperatura se kreće od 3 do 14 stepeni, a uveče se očekuje postepeni prestanak padavina.

U nedelju i ponedeljak biće oblačno sa povremenom kišom, dok se od utorka očekuje delimično razvedravanje. Od srede suvo sa sunčanim periodima, a krajem sedmice i malo toplije.

Ristić dodaje da modeli za naredne dane predviđaju od 10 do 50 mm kiše, ali da je glavna vest ipak ono što dolazi posle — prvi sneg koji bi mogao da obeleži početak prave zime.

Autor: Dalibor Stankov

#Arktik

#Beograd

#Hladnoća

#Ivan Ristić

#Novembar

#Padavine

#Prognoza

#Sneg

#Srbija

#Zima

#meteorologija

#polarni vrtlog

POVEZANE VESTI

Društvo

'PRED NAMA SU NAJTOPLIJI DANI OVE GODINE' Ristić otkrio kada će uslediti predah od vrućina, bliži je nego što mislite

Društvo

U MARTU NAM SLEDI TEMPERATURNI ŠOK: Meteorolog Ivan Ristić najavio kada nam stiže SNEG!

Društvo

USKORO KREĆE ISPLATA PENZIJA: Najstariji dobijaju novac ranije nego inače - Pogledajte detaljan kalendar

Društvo

OBJAVLJENA KOMPLETNA PROGNOZA ZA ZIMU: Poznato i kada se tačno očekuje SNEG

Društvo

SRBIJA ĆE SE ZABELETI BRŽE NEGO ŠTO MISLIMO! Pojedine delove zemlje već do kraja sedmice očekuje SNEG

Društvo

Kiša samo u jednom delu Srbije! Danas sunčano, a narednih dana OBRT - sneg moguć već naredne sedmice