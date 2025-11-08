Sneg stiže ranije nego što mislite: Meteorolog Ristić otkrio kada će se Srbija zablistati u belom!

Zima ne čeka kalendar!

Prema najnovijim prognozama meteorologa Ivana Ristića, Srbija bi već oko 19. i 20. novembra mogla da dočeka prve snežne pahulje, i to širom zemlje, uključujući i Beograd.

Kako navodi Ristić, modeli IRIE AIFS pokazuju da se polarni vrtlog u stratosferi premešta sa Severne Amerike ka Evropi, što bi moglo da omogući prodor hladnog arktičkog vazduha ka Balkanu. To znači da bi sredinom meseca moglo da dođe do ozbiljnog zahlađenja i prvog snega.

Do tada, vreme ostaje promenljivo. Danas je pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uz slab do umeren vetar, povremeno jak u donjem Podunavlju i planinskim predelima. Temperatura se kreće od 3 do 14 stepeni, a uveče se očekuje postepeni prestanak padavina.

U nedelju i ponedeljak biće oblačno sa povremenom kišom, dok se od utorka očekuje delimično razvedravanje. Od srede suvo sa sunčanim periodima, a krajem sedmice i malo toplije.

Ristić dodaje da modeli za naredne dane predviđaju od 10 do 50 mm kiše, ali da je glavna vest ipak ono što dolazi posle — prvi sneg koji bi mogao da obeleži početak prave zime.

Autor: Dalibor Stankov