MINISTARKA MESAROVIĆ SASTALA SE SA PREDSTAVNICIMA PROVINCIJE KEĆAO Velike mogućnostima za saradnju, posebno u oblasti tekstilne industrije

Izvor: dnevnik.rs, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsenica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović bila je gošća sekretara Okružnog komiteta KPK Kećao distrikta Juena Đena i gradonačelnika okruga i zamenika sekretara Okružnog komiteta KPK Kećao, Đing Jaoa.

Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana

- Razgovarali smo o mogućnostima za intenziviranje saradnje u svim oblastima. Imamo velike potencijale za unapređenje privredne saradnje, posebno nakon stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, koji želimo da iskoristimo u punom obimu. Potencijal vidimo u investicijama iz oblasti tekstilne industrije, za čije sirovine nema carina, a sama provincija Kećao je poznata po izuzetno jakoj tekstilnoj industriji, i ne zovu je bez razloga dolinom svile i satena. Upravo zahvaljujući snažnoj politici predsednika Aleksandra Vučića i podršci predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, Srbija danas ima stabilan ekonomski i politički ambijent koji privlači nove investitore i jača međunarodne odnose-rekla je Mesarović.

