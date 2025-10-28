'NEPRIMEREN POSTUPAK DANSKE KOMPANIJE, DRŽAVA JE UZ RADNIKE' Ministarka Mesarović održala sastanak sa radnicima Kentaur Balkans koji su ostali bez posla! Obratila se i bivša zaposlena: Verujem u reč države

Potpredsenica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se u Vranju gradonačelnikom tog grada dr Slobodanom Milenkovićem i zaposlenima u kompaniji Kentaur Balkans koji su juče ostali bez posla.

-Potpuno je neprimeren postupak danske kompanije koja je u privatnom vlasništvu i na koju nismo mogli da utičemo. Ali je neprimeren potez da u jednom danu odluče da zatvore fabriku bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja ka samim zaposlenima, bez bilo kakve prethodne komunikacije sa predstavnicima zaposlenih- navela je Mesarović.

Ministarka je objasnila da su radnike juče dočekale zatvorene kapije fabrike sa obaveštenjem na papiriću da su ostali bez posla.

-Njihov tretman je da se oni do petka vode na godišnjem odmoru, koliko sam razumela predstavnike zaposlenih. To je njihova odluka, privatni kapital. Videćemo još zakonitost tog postupka obzirom da su oni podneli Agenciji za privredne registre zahtev za pokretanje likvidacionog postupka. Utvrdićemo sve činjenice i postupiti odgovorno, kao i uvek što postupamo poslednjih 13 godina.

Ministarka privrede je navela da je za nju važno da se utvrde da li su sva prava zaposlenih ispoštovana.

- Sa nama su predstavnici svih institucija koje sa nama treba da uzmu učešće u lancu da zaštitimo prava radnika. Ono zbog čega smo večeras ovde da čujemo predstavnike zaposlenih, da znaju da je država uz njih, da će pomoći da nađu posao u Vranju. Ja očekujem da ćemo mi značajan broj zaposlenih u kratkom roku rešiti. Pokušali smo da stupimo i u kontakt s njihovim menadžmentom, njihova odluka je bila konačna. Privredni ambijent u Vranju je dobar. Za mene će biti važnija vest da podelim šta smo uspeli da uradimo u prvom koraku. Imamo zaposlene koji su iz Bujanovca, onih koji su sa težim zdravstvenim problemima, na porodiljskom odsustvu, i samohrane roditelje, supružnike. Apsolutno ćemo se pobrinuti za svih 250 zaposlenih koji su u "Kentaur Balkans" ostali juče bez posla. Poslednjih 13 godina otkako je na čelu države Aleksandar Vučić, promenjena je slika privrednog ambijenta, Vranje danas zapošljava više nego ikada. Problem nezaposlenosti je daleko od onog problema s kojim smo se suočavali prethodnih godina. Na žalost, potrefilo se da smo imali situaciju i sa GEOX-om. Ono što je važno je da će država zaštititi njihova prava. Uverena sam da će sve te divne žene naći brzo posao- reči su potpredsednice Vlade.

Tatjana Paunović, koja je bila zaposlena u ovoj firmi, ispričala je da im je juče bez ikakvog obaveštenja, naznaka da može da dođe do toga, saopšteno da fabrika više ne radi.

- Prostorije su bile zaključane. Padala je kiša, stajali smo da nam se neko obrati. Obratila nam se direktorka koja je inače kod nas dolazila s osmehom, da se firma zatvara, da više ne postoji, bez objašnjenja. Kada smo probali da pitamo šta je razlog, ako je problem što je povećan minimalac, ni to nije tačno, kao što je pisalo u novinama. Stajali smo dva sata na kiši, videli da od toga nema ništa. Pokupili smo se i otišli kući. Zatečeni smo svi bili. Kako ako jedan radnik hoće da da otkaz mora 15 dana unapred da ima otkazni rok, a oni nam daju papirić da se javimo nacionalnoj službi. Nemamo pravo na otpremninu, plata koja je zarađena u oktobru će biti isplaćena i godišnji odmor. Jako smo ogorčeni jer nismo to zaslužili. Pošteno smo radili posao. Većinom je to ženska fabrika. Ostali su pod kreditima. Većina ne zna šta će i gde će. Verujem da će država biti od reči- zaključila je Paunović.

Autor: Dalibor Stankov