KRAGUJEVČANI, POMOZITE! Prošlo je skoro tri nedelje od nestanka Đorđa Jankovića (19) - porodica i prijatelji se ne predaju - HITAN APEL

Kragujevčanin Đorđe Janković (19) nestao je 19. oktobra, oko 3 sata ujutu, a njegovi sugrađani sada, nakon skoro tri nedelje od njegovog nestanka, apeluju na sve stanovnike ovog grada da se danas i sutra okupe, pruže podršku, ali i pomognu u potrazi za nestalim momkom kod Palate pravde u Kragujevcu od 10 sati.



"Dragi prijatelji, molimo vas da pomognete! Naš sugrađanin, drug i student Đorđe Janković nestao je 19. oktobra u Kragujevcu, a od tada mu se gubi svaki trag.

Poslednji put viđen: naselje Bubanj, u noći između 18. i 19. oktobra, oko 3 ujutru. Na sebi je imao: crnu jaknu, crni duks sa zelenim slovima “Monster”, svetle maskirne pantalone, crne patike, velike slušalice i crni sportski ranac.



Policija i spasilačke službe tragaju za njim, ali svaka informacija može biti presudna!

Molimo sve koji mogu – dođite, podelite objavu i pomozite da Đorđe bude pronađen. Jedna objava može spasiti život", piše u objavi Instagram profila "kragujevcani.rs.

Đorđe je visok 187 centimetara. ima tamnosmeđu kosu. Mesta na kojima je obično šetao su jezero Bubanj, Šumaričko jezero, 7 prstenova.

Đorđe je završio Drugu kragujevačku gimnaziju, a sada je brucoš Filološkog fakulteta.

Porodica je nestanak odmah prijavila policiji.

Njegovi bližnji su pozvali Kragujevčane da pomognu u potrazi tako što će se u nedelju, 9. novembra u 10 sati naći kod Palate pravde, prenosi portal Prviprvinaskali.



"Đorđe je sin, brat, unuk. Vaš drug, sugrađanin i budući kolega", apelovala je porodica.

"Kad јe bio mali, nacrtao јe na papiru nešto i napisao poruku meni. Јa čuvam tu poruku u novčaniku. Meni јe to bio savet od njega za sva vremena - da pogledam, da dobro gledam oko sebe sve što se događa. Јa vas sada sve molim da pogledate. Pogledaјte gde god se krećete, možda ga vidite i onda samo јavite na bilo koјi način. Hvala", rekla je ranije u apelu njegova majka Tatjana.

Ako slučajno vidite Đorđa, pozovite 192.

Autor: D.Bošković