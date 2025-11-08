Ove reči su smrtonosne za dušu: Sveti oci vekovima upozoravaju na opasnost od jednog greha koji masovno činimo To je uvreda Svetom Duhu

Pravoslavna vera nas uči da pazimo na svoje reči kao na dela. Psovka kvari međuljudske odnose, donosi nemir i otvara vrata duhovnim iskušenjima.

Od Svetog Jovana Zlatoustog do starca Tadeja, sveti oci nas uče da jezik može biti izvor blagoslova ili prokletstva, a psovka otvara vrata duhovnim iskušenjima.

U savremenom govoru psovka se često koristi olako – iz navike, u ljutnji ili čak iz šale. Međutim, pravoslavna crkva na psovanje ne gleda kao na bezazlenu pojavu, već kao na ozbiljan greh reči, koji ostavlja duhovne posledice.

Apostol Pavle nas opominje:

– Nikakva ružna reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra za izgrađivanje, da donese blagoslov onima koji slušaju. (Efescima 4,29)



Ovim rečima jasno nam se stavlja do znanja da jezik treba koristiti za dobro, a ne za vređanje, huljenje i proklinjanje.

Psovke posebno postaju teže kada sadrže bogohuljenje – psovanje Boga, Bogorodice, svetitelja ili svetih stvari. To Pravoslavlje vidi kao težak greh. Sveti Jovan Zlatousti kaže:

– Nepristojna reč je kao otrov koji se baca drugome, ali najpre truje onoga koji je izgovara. U psovci se najčešće spominju svetinje – ono što bi trebalo da čuvamo sa najvećim poštovanjem.

Psovanjem svetoga, čovek doslovno huli na ono što je Božje, a to je – kako nas uči crkveno predanje – uvreda samom Duhu Svetome. Gospod Hristos kaže:

Pravoslavna duhovnost nas uči da pazimo na svoje reči kao na dela. Psovka kvari međuljudske odnose, donosi nemir i otvara vrata duhovnim iskušenjima. Starac Tadej Vitovnčki govorio je:



– Kakve su ti misli, takav ti je život. Isto važi i za reči. Borba protiv psovanja nije laka, ali je moguća. Ona je deo duhovne borbe za čistotu srca i blagoslov u životu. A onaj ko čisti svoj jezik, čisti i svoj put ka Bogu.

MOLITVA ZA OČIŠĆENJE OD GREŠNIH REČI

– Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, očisti me grešnog(og) od svake rđave reči, psovke i bogohuljenja. Daj mi duha smirenja, obuzdaj moj jezik i očisti srce moje. Neka usta moja govore Tvoju slavu, a ne sablazni. Nauči me da ćutim kada dolazi gnev i da govorim samo ono što je Tebi ugodno. Po milosti Tvojoj, oslobodi me sile zloga i daj mi snage da više ne grešim rečima. Amin.

Autor: D.Bošković