Radno vreme za praznik: Evo kako će sutra raditi tržni centri, marketi, pijace, apoteke...

Izvor: Informer.rs, Foto: Unsplash.com ||

Neradni dan za Dan primirja u Prvom svetskom ratu biće sutra, 11. novembra, zbog čega je došlo do promene radnog vremena marketa, apoteka, pošte...

Tokom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, svi tržni centri radiće po uobičajenom radnom vremenu. Prema tome, moći ćete da šopingujete, možda čak i lakše nego inače, jer će mnogi koliko večeras ili sutra otputovati na produženi vikend, pa gužve neće biti velike.

Očekuje da će radno vreme većine tržnih centara u Beogradu biti od 10 do 22 časova.

Banke neće raditi

Banke tokom ovog državnog praznika banke neće raditi, dakle u banku možete u ponedeljak, pa u sredu.

Škole i vrtići

Tokom prazničnih dana neće raditi ni škole, ni vrtići. U sredu se sve vraća na staro.

Takođe, tokom Dana primirja biće prvi školski raspust koji će trajati praktično od ovog vikenda. Prema tome, ovaj prvi i mini raspust počinje 8. i završava se 12. novembra, kada se đaci vraćaju u klupe. To će biti jedina pauza koju će đaci u Srbiji imati do kraja ove godine i početka drugog polugodišta.

Spisak raspusta i koji neradni dani se poklapaju sa danima raspusta pročitajte u našoj odvojenoj vesti.

Radno vreme pijaca

Sve pijace koje se nalaze u sistemu JKP „Beogradske pijace“ u utorak, 11. novembra 2025. godine, na dan državnog praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, radiće uobičajeno:

Zelene pijace radiće u periodu od 6 do 19 časova

Pijaca „Palilula“ radiće u periodu od 7 do 21 čas

Pijaca cveća „Krnjača“ i OTC Beogradski buvljak - Miljakovac radiće po svom ustaljenom režimu rada, od 8 do 19 časova

Pijaca „Dušanovac“, prodaja robe iz vozila, radiće od 19 do 6 časova

Radno vreme garaža i parkinga u okviru pijaca

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu.

Pijaca Palilula: 00 do 24 časa

Pijaca Zeleni venac: od 06 do 21 čas

Pijaca Zemun: od 00 do 24 časa

Pijaca Dušanovac: od 08 do 19 časova

Pijaca Stari Merkator: od 00 do 24 časa

Pijaca Banjica: od 06 do 21 čas

Besplatno parkiranje

JKP „Parking servis“ Beograd u utorak, 11. novembra 2024. godine neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada zbog obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu. U utorak će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ na dan praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Od srede, 12. novembra, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Taksi službe

Što se taksija tiče, kako je potvrđeno "Blicu" vožnja će se već od ponedeljka od 22 časova u naplaćivati po skupljoj tarifi, a potom isto u utorak 11. novembra, jer je to zvanično neradni dan i državni praznik, a po pravilu, tada važi skuplja tarifa. U sredu je uobičajen dan, pa tako i tarifa.

Inače, prema aktuelnom cenovniku, start je 320 dinara, u prvoj tarifi cena po kilometru je 105 dinara, u drugoj 135 dinara, a u trećoj 210 dinara.

Pekare

One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Očekivano je da većina 11. novembra za Dan primirja neće raditi.

Apoteke

Većina državnih apoteka će u utorak biti zatvorena. Međutim, dežurne apoteke radiće neprekidno 24 sata, baš kao i mnoge privatne apotekarske ustanove.

Pošte

Na državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u utorak 11. novembra 2025. godine, radiće dežurne pošte u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i svim većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima – 61 pošta u celoj zemlji.

Pošte na graničnim prelazima Batrovci, Sremska Rača, Horgoš i Čukarka i pošte na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak radiće nepromenjeno – non-stop. Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova.

Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 radiće od 8 do 21.30 časova. U Beogradu, radiće pošte u tržnim centrima, pošte u „Univereksport” objektima i druge dežurne pošte.

Otvorene će biti i pošte u tržnim centrima u Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport” objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru, pošte u „Roda” objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu. Dežuraće pošta na Zlatiboru i druge pošte u gradovima širom Srbije.

Autor: A.A.

